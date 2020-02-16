أستراليا: ندرس عدة خيارات لمساعدة مواطنينا المتواجدين على متن سفينة سياحية باليابان

قامت الحكومة الاسترالية اليوم الأحد بإرسال بريد إلكتروني إلى مواطنيها المتواجدين على متن السفينة السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء "يوكوهاما" الياباني بعد ظهور حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد بين ركابها.





وقالت الحكومة الاسترالية - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - إنها تدرس عدة خيارات لمساعدة الاستراليين المتواجدين على متن السفينة، مشيرة إلى أنها ستبلغهم بمجرد اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.





وأضافت أنها تتفهم أن الوضع الحالي يعد مرهقا للغاية بالنسبة لكل من يتواجد على متن السفينة، كما أكدت أنها ستعمل بجد لمساعدة جميع الركاب الاستراليين حيث أن سلامتهم هي شاغلها الرئيسي.





تأتي هذه التطورات بعد إعلان الحكومة الكندية عزمها إجلاء مواطنيها المتواجدين على متن السفينة "دايموند برينسس" حيث قالت وزارة الخارجية إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب الظروف غير العادية التي يواجهها ركاب السفينة بالإضافة إلى تخفيف العبء عن مسئولي الرعاية الصحية اليابانيين.



