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رياضة

الإسماعيلي يسعى لمصالحة جماهيره على حساب الرجاء المغربي بـ البطولة العربية

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:38 ص
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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محمد السعيد
يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الرجاء المغربي، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

ويسعى فريق الإسماعيلي لمصالحة جماهيره، بتحقيق فوز عريض في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المباراة النهائية، بعد النتائج المخيبة للفريق في الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري.

وخسر فريق الإسماعيلي آخر مباراتين في الدوري الممتاز، أمام أسوان والزمالك بنتيجة واحدة 2-1.

على الجانب الآخر يطمح فريق الرجاء في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي، تسهل من مهمته في لقاء العودة بالمغرب.

وكان الإسماعيلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينا صعد الرجاء المغربي على حساب مولودية الجزائر.

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