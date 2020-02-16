الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما.. انفجارات عنيفة تهز العاصمة بغداد.. والصحة العالمية تنصح جميع دول العالم بالاستعداد لفيروس كورونا.. أبرز عناوين صحف الكويت

الخالد التقى رؤساء أذربيجان وكازاخستان وأستونيا

الخارجية المصرية: نتوقع اتفاقا عادلا حول سد النهضة يُطمئن المصريين

السعودية: لم نرسل رسائل خاصة أو سرية إلى إيران

تونس.. الفخفاخ يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

تركيا تلوح بـ خطوات حاسمة في إدلب وروسيا تتهمها بتسليح المعارضة

واشنطن تضغط على العراق بـ الاقتصاد لإبعاده عن إيران

بومبيو: طهران تخنق بغداد وبيروت

وفيات «كورونا» بالصين تقفز إلى 1665





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





وسلطت صحيفة "الأنباء" الضوء على إعلان مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو له خلال 11 عاما في وقت يظل فيه متصدرا معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020، وللعام الثالث على التوالي، وذلك في دلالة واضحة على استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ عام 2016.





كما أبرزت صحيفة "الوطن" تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن القاهرة تتوقع الإعلان الأسبوع المقبل عن نص نهائي لاتفاق "عادل" حول ملء وتشغيل سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا.





وقال شكري إن القاهرة تتوقع "اتفاقا نهائيا عادلا يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعي مصالح إثيوبيا والسودان".





محليا، ركزت صحيفة "الجريدة" على لقاء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، أمس الأول، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، رئيس أذربيجان الهام علييف، بمقر إقامته بمدينة ميونيخ في ألمانيا الاتحادية.





كما التقى رئيس مجلس الوزراء، أمس، رئيس كازاخستان كاسيم جومارت توكاييف ثم رئيسة أستونيا كيرستي كاليوليد.





واستقبل الخالد عددًا من أعضاء مجموعة الحكماء الدوليين، كما استقبل كلا من رؤساء وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة ورومانيا لودفيك آوربان، وألبانيا ايدي راما، وفلسطين محمد اشتيه.





أفادت صحيفة "الراي" باستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم، الأحد، عند 0.304 دينار، فيما انخفض اليورو إلى مستوى 0.330 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.





عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "الوطن" إلى تأكيد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أمس، السبت، أن المملكة لم ترسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران.





وقال بن فرحان إن «رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولا قبل مناقشة أي شيء آخر»، مضيفًا أن السعودية «مهتمة دومًا بخفض التصعيد في المنطقة».





وأبرزت صحيفة "الراي" إعلان رئيس الحكومة التونسي المكلف الياس الفخفاخ أمس، السبت، تشكيلة حكومته التي سرعان ما اصطدمت بعقبة إعلان حركة النهضة انسحابها منها.





وكان الرئيس التونسي قيس سعيد كلف الفخفاخ تشكيل حكومة جديدة بعد فشل حكومة سلفه حبيب الجملي، مرشح حركة النهضة الإسلامية، في نيل ثقة البرلمان.





وضمت تشكيلة الفخفاخ العديد من الوزراء الذين ينتمون إلى حركة النهضة التي آثرت إعلان انسحابها حتى قبل الكشف عن أسماء الوزراء رسميا.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن الولايات المتحدة بدأت الضغط على العراق من بوابة اقتصاده الهش بهدف وضع حد لتقاربه مع إيران، عبر تقليص فترة الاستثناء من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع طهران وتأخير السماح بإرسال دفعات نقدية حيوية. وكانت الولايات المتحدة قررت في اللحظة الأخيرة هذا الأسبوع السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران، لكن يبدو أن صبر الولايات المتحدة بدأ بالنفاد أخيرا، إذ إن مدة الإعفاء تقلصت من 90 و120 يوما إلى 45 فقط.





وقالت صحيفة "الجريدة" إن الولايات المتحدة اتهمت إيران باستغلال شباب العراق ولبنان لمصلحتها، وأكدت أنها ملتزمة بحماية مضيق هرمز وضمان أمن الخليج، في وقت نفت طهران صحة إعلان واشنطن مصادرة أسلحة للمتمردين الحوثيين في اليمن، قائلة إن ذلك يأتي ضمن الحرب الدعائية التي تُشن ضدها.





شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجوما لاذعا على ما وصفه بـ "الأطماع الإيرانية"، متهمًا طهران باستغلال الشباب العراقيين واللبنانيين لمصالحها الخاصة.





وأفادت صحيفة "القبس" بوقوع انفجارات عنيفة اليوم الأحد هزت العاصمة العراقية بغداد.





وقال مصدر عسكري أمريكي، إن صواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد. وقال ناشطون عراقيون، إن قوة بزي مدني اقتحمت ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد وأحرقت خيام المعتصمين، وأضاف ناشطون أن هناك أنباءً عن إطلاق نار من قبل مجهولين على المعتصمين في ساحة الخلاني.





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى تاكيد تركيا أنها أوفت بمسؤولياتها في منطقة خفض التصعيد في إدلب ومحيطها وفقا لاتفاقات خفض التصعيد المبرمة مع روسيا وإيران وهددت بالقيام بعمل عسكري إذا أخفقت الجهود الديبلوماسية مع موسكو، التي ردت باتهامها بتزويد الفصائل المعارضة بأسلحة نوعية مضادة للطائرات.





قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريحات للصحفيين خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن أمس، إن وفدا تركيا سيتوجه إلى موسكو غدا لإجراء محادثات بشأن إدلب.





وذكر أن بلاده ستتخذ خطوات حاسمة إذا لم تصل مع روسيا إلى توافق بشأن إدلب.





دوليا، قالت صحيفة "الأنباء" إن منظمة الصحة العالمية نصحت جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.





وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام المنظمة، إن تفشي الفيروس لا يزال يشكل "حالة طوارئ" بالنسبة للصين.





وفي كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن السبت، عبر غيبريسوس عن اعتقاده بأنه من المستحيل تحديد الأماكن التي سوف ينتقل إليها الفيروس.





في السياق ذاته، أشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان السلطات الصينية وصول إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 56 ألف حالة.





وسجلت أمس، السبت، 143 حالة وفاة جديدة، و2641 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد كوفيد 19" في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى أرجاء الصين.





وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 1665 شخصا في حين وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 68500 شخصا.





وأوضحت صحيفة "الوطن" تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، السبت، بأن سياسة التحدي التي انتهجتها أوروبا في التعامل مع موسكو على مدى السنوات القليلة الماضية باءت بالفشل.





وأضاف أن الخيار الوحيد يتمثل في حوار أوثق لحل الخلافات بالنظر إلى أن أحدا لا يرغب في المواجهة المباشرة مع موسكو.





وقال ماكرون، خلال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا: "أسمع لهجة التحدي من جميع شركائنا. لست مخبولا لكنني أعرف أن التحدي مع الضعف ليس سياسة بل نظام غير فعال تماما"، مضيفا أنه لم يلمس لدى أي من الحلفاء الاستعداد لمواجهة روسيا.





وذكرت صحيفة "القبس" أن عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان بلغ 355 شخصا، حسبما أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم، الأحد.





وقال كاتسونوبو خلال لقاء حواري على إذاعة «ان اتش كاي» اليابانية الرسمية: «حتى الآن أخضعنا 1,219 شخصا على السفينة للفحص، من بين هؤلاء جاءت نتيجة 355 شخصا إيجابية لناحية الإصابة، بينهم 73 مصابا لم تظهر عليهم أي عوارض»، بارتفاع 70 إصابة عن آخر حصيلة حكومية.