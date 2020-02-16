سعر العملات العربية اليوم الأحد

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2020، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.









وسجل الريال السعودي اليوم، الأحد، نحو 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.









وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الأحد، نحو 51.08 جنيه للشراء و51.66 جنيه للبيع.









وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الأحد، نحو 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال العماني، اليوم، الأحد ، نحو 40.46 جنيه للشراء و40.91 جنيه للبيع.









ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.