مؤرخ: قصر عابدين جزء مهم من التاريخ والتراث المصري.. فيديو

قال المؤرخ موفق بيومي، إن قصر عابدين يعتبر جزءا مهما من التاريخ والتراث المصري، لافتا إلى أن القصر واحد من أقدم القصور الملكية وله تأثير في الحياة السياسية المصرية.









وأضاف موفق بيومي، في تقرير عرض عبر برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية DMC، أن الدولة المصرية استخدمت المبنى الخاص بالحرس الملكي، وهو جزء من محافظة القاهرة ومتواجد داخل قصر عابدين.









وأكد الكاتب الصحفي أن القاهرة تعتبر أقدم عاصمة في العالم وأم العواصم وريحانة المدن، متابعا أن دور وزير القاهرة كان من أصعب المهام فى ترميم هذا القصر.









ولفت إلى أن محمود باشا صدقي من أهم المحافظين الذين تولوا منصب وزير العاصمة، وكان عديل سعد زغلول وسعد سرحان اللذين تزوجا من بنات مصطفى باشا فهمي.









وأوضح أن المسئولين في مصر قديما كان أهم ما لديهم هو احترام القوانين وتطبيقها، لافتا إلى أن مميزات المسئولين في العصور القديمة التواضع والاحترام تجاه العامة.