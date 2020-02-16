AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مؤرخ: قصر عابدين جزء مهم من التاريخ والتراث المصري.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:44 م
قصر عابدين
قصر عابدين
Advertisements
قسم التوك شو
قال المؤرخ موفق بيومي، إن قصر عابدين يعتبر جزءا مهما من التاريخ والتراث المصري، لافتا إلى أن القصر واحد من أقدم القصور الملكية وله تأثير في الحياة السياسية المصرية.


وأضاف موفق بيومي، في تقرير عرض عبر برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية DMC، أن الدولة المصرية استخدمت المبنى الخاص بالحرس الملكي، وهو جزء من محافظة القاهرة ومتواجد داخل قصر عابدين.


وأكد الكاتب الصحفي أن القاهرة تعتبر أقدم عاصمة في العالم وأم العواصم وريحانة المدن، متابعا أن دور وزير القاهرة كان من أصعب المهام فى ترميم هذا القصر.


ولفت إلى أن محمود باشا صدقي من أهم المحافظين الذين تولوا منصب وزير العاصمة، وكان عديل سعد زغلول وسعد سرحان اللذين تزوجا من بنات مصطفى باشا فهمي.


وأوضح أن المسئولين في مصر قديما كان أهم ما لديهم هو احترام القوانين وتطبيقها، لافتا إلى أن مميزات المسئولين في العصور القديمة التواضع والاحترام تجاه العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقطات فى حياة زعيمة الحركة النسائية.. هدى شعراوي حاربت زوجة ابنها ومنعت أما من ابنتها

حمام الذوات بـ 20 مليما قبل انتهاء القرن الـ19.. فيديو

قصور بلدنا.. حكاية قصر الأميرة نعمة الله وكنوزه الأثرية المخبأة

لكل اسم حكاية.. تعرف تاريخ منطقة "محرم بك" بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور

لكل اسم حكاية.. استولت عليه المدرسة الإنجليزية.. قصة جاردن سيتي حي مصر الراقي

شاهد .. أقدم صورة لـ قصر السكاكيني بالقاهرة التقطت قبل أكثر من قرن

ترشيحاتنا

صديقها يخرج عن صمته.. تفاصيل جديدة بعد انتحار مذيعة بريطانية شهيرة

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا لبيع الكتب للطلاب بالإجبار بأسعار مرتفعة

بسبب أزمة الطيار المفصول.. أنباء عن إلغاء حفل محمد رمضان في نهائي السوبر المصري

قرار عاجل من مرتضى منصور عقب تتويج الزمالك بـ السوبر الأفريقي

الجسد لا يرحم .. ميسي يسجل أسوأ أرقامه مع برشلونة

طارق سليمان: رحلت عن الأهلي بسبب فايلر

AdvertisementS

بسبب أزمة الطيار المفصول.. أنباء عن إلغاء حفل محمد رمضان في نهائي السوبر المصري

عرسان الجنة فى الشرابية ماتوا بعد الفرح بـ 4 ساعات .. والدة ندى: طلبت الدعاء لها «اللهم آنس وحشتنا».. فيديو وصور

قرار عاجل من مرتضى منصور عقب تتويج الزمالك بـ السوبر الأفريقي

أمواج عالية تعصف بجزيرة باردزى فى بريطانيا.. فيديو

يكفيني فخرا.. حفيظ دراجي يرد على هجوم جماهير الزمالك

زوجته ليست منتقبة.. صاحب جلسة العريس والمانيكان يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الواقعة

هبوط أسعار 4 سلع مهمة ووصول الدولار لـ 15 جنيها في هذا الموعد

لتكديره الأمن والسلم.. النائب العام يقرر استكمال التحقيقات مع باتريك جورج

الكاف يلعب بالنار .. تجاهل صرخات الأهلي ضد جاساما ولجأ إلى مغمور فى ذهاب موقعة صن داونز

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا لبيع الكتب للطلاب بالإجبار بأسعار مرتفعة

طارق سليمان: رحلت عن الأهلي بسبب فايلر

بعد الهجوم عليهما.. حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران عن خطأ حفل الاستاد .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيتروين تطلق citroen c3 2020.. صور

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن