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توك شو

خبير اقتصادى: معدل نمو الاقتصاد المصرى فى تزايد مستمر.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:51 م
زيادة معدل الإقتصاد
زيادة معدل الإقتصاد المصري
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قسم التوك شو
قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي أدت إلي رفع مؤشرات الاقتصاد المصري بمعدل مرتفع، لافتا إلى أن معدل النمو الحالي لم تشهده مصر من قبل.

وأضاف كريم العمدة خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع علي فضائية "dmc"، أن معدل النمو المصري في تزايد مستمر في ال 11 عاما الأخيرة، مشيرا إلي أن التزايد في المؤشر الكلي للاقتصاد مصحوب بمؤشر انخفاض معدلات البطالة بمصر.

وأكد الخبير الاقتصادي،  أن المتبع في السنوات القادمة هو زيادة المعدلات الاقتصادية لتكون أعلي من معدل نمو السكان، مضيفا أنه  كلما زاد معدل نمو السكان زاد الطلب علي السلع والمنتجات والخدمات.

وتابع أن مؤشرات البنك المركزي حول استمرارية زيادة معدل الإقتصاد المصري ترجع إلى المشروعات واستثمارات التي حدثت في الأعوام الأخيرة، مؤكدا أن مصر تقف الآن علي أرض صلبة لما تشهده من تحول في المستوي المصري العام.
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