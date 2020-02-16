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حوادث

الإعدام لسائق لودر قتل شقيقين وسرق سيارتهما بقنا

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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يوسف رجب
قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة سائق بالإعدام شنقًا، لقتله شقيقين وإلقاء جثتيهما فى بئر وسرقة سيارتهما. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمود دسوقى وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراج و محمد حسنى وعلاء معتمد. 

تعود وقائع القضية لـ 8 فبراير 2017 عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغًا بالعثور على جثتى فريج عوده سليم وشقيقه ابراهيم، داخل بئر بطريق قفط- القصير، و بهما إصابات بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسديهما. 

وتبين من التحريات أن مرتكب الحادث جابر. م. ج 23 سنة سائق لودر ومقيم بنجع العرب بمركز قفط، حيث اعتقد قيام المجنى عليهما بنقل كمية مخدرات من البحر الأحمر إلى قنا و تربص لهما بطريق قفط- القصير و أمطرهما بوابل من الأعيرة النارية، وألقى بجثتيهما، واستولى على سيارتهم. 

تم ضبط المتهم وإحالته لمحكمة جنايات قنا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و حيازة أسلحة ناريه وذخائر وسرقة سيارة و التي قضت بالحكم المذكور.

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