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توك شو

مصر لسه بخيرها.. الهيئة العامة للبترول: لدينا مناطق تعوم على خزانات الغاز الطبيعي.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:58 م
حقول بترول مصرية
حقول بترول مصرية
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قسم التوك شو
قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، إن مصر تحولت الي مركز إقليمي لتداول الطاقة والغاز الطبيعي، لافتا الي أن هناك إمكانيات محورية لتداول النفط ومشتقاته البترولية.

وأضاف مدحت يوسف خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح " المذاع علي فضائية " dmc"، أن أولوية اهتمامات قطاع البترول هو استدامة إنتاج النفط والبترول والغاز الطبيعي لأنهم المصدر الأساسي للطاقة.

وأكد نائب رئيس الهيئة عالمة للبترول  الأسبق، أن استمرار قطاع البترول هو استدامة البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة المتواجدة ، متابعا أن هناك مناطق نائية لم يتم التنقيب عنها من قبل والتي تعمل الدولة جاهدة لاسكتشافها.

وأشار المهندس مدحت، إلى  أن هناك مناطق مائية متواجد بها طاقة بشكل هائل، مؤكدا أن من أهم المناطق المائية الغنية بالبترول والغاز الطبيعي هي منطقة شرق المتوسط والتي تعوم في خزان كبير من الغاز الطبيعي.

وأردف مدحت يوسف، أن مناطق البحث والتنقيب الحالية منحصرة في المناطق الشرقية وخليج السويس، مضيفا أنه يوجد أيضا في المناطق الغربية وهى إنتاج مصادر الطاقة بمواصفات خاصة.
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