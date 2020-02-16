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أصل الحكاية

بعد تغيير أسعار البنزين في السعودية.. أرامكو توضح الأسباب

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:56 ص
تغير اسعار البنزين
تغير اسعار البنزين في السعودية
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محمود نوفل
تبدأ شركة أرامكو السعودية، تطبيق أسعار البنزين المحدثة، بدءًا من صباح اليوم الأحد، 16 من فبراير لعام 2020.

وأعلنت الشركة، مساء السبت، عن أسعار البنزين المحدثة، والتي تكون على النحو التالي:

بنزين 91: 1.55 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر.

وفي بيان لشركة أرامكو، أوضحت أنه ابتداءً من شهر فبراير الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية، بدلًا من ربع سنوية.

وقالت الشركة إن التعديل الشهري سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فيما سيكون التطبيق في صباح اليوم التالي، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وبحسب البيان، فإن أسعار البنزين المحلية قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وأفادت أرامكو أن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.

ويُشار إلى أنه وفي الربع الأخير من العام الماضي (أكتوبر– ديسمبر)، وتحديدًا في 19 أكتوبر من العام الماضي، أعلنت أرامكو عن تسعير جديد لأسعار البنزين: (بنزين 91 : 1.50 ريال لكل لتر)، و(بنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر).

وكانت أسعار البنزين في الربع الثالث خلال أشهر (يوليو– سبتمبر 2019)، (بنزين 91 : 1.53 ريال لكل لتر)، و(بنزين 95 : 2.18 ريال لكل لتر).

وكانت أسعار البنزين في الربع الثاني خلال أشهر (أبريل – يونيو  2019)، (بنزين 91: 1.44 ريال لكل لتر)، و(بنزين 95: 2.10 ريال لكل لتر).

وفي الربع الأول من 2019 خلال أشهر (يناير – مارس)، أعلنت أرامكو عن أسعار البنزين بفوارق بسيطة عن الربع الأخير من 2018 (بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و(بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر).
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