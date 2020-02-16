بعد تغيير أسعار البنزين في السعودية.. أرامكو توضح الأسباب

تبدأ شركة أرامكو السعودية، تطبيق أسعار البنزين المحدثة، بدءًا من صباح اليوم الأحد، 16 من فبراير لعام 2020.





وأعلنت الشركة، مساء السبت، عن أسعار البنزين المحدثة، والتي تكون على النحو التالي:





بنزين 91: 1.55 ريال لكل لتر.





بنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر.





وفي بيان لشركة أرامكو، أوضحت أنه ابتداءً من شهر فبراير الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية، بدلًا من ربع سنوية.





وقالت الشركة إن التعديل الشهري سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فيما سيكون التطبيق في صباح اليوم التالي، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.



