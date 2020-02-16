لوفاة راكبة بنجلاديشية.. طائرة إماراتية تهبط اضطراريا في مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، هبوطا اضطراريا لطائرة إماراتية، أثناء رحلتها من لبنان الى الامارات، بسبب إصابة راكبة من بنجلاديش بوعكة صحية شديدة تسببت في وفاتها، وتم نقل الجثمان لأحد المستشفيات القريبة من المطار.





قالت مصادر ملاحية بالمطار، إن برج المراقبة بمطار القاهرة تلقى إشارة من قائد الرحلة رقم 388 المتجهة من العاصمة اللبنانية بيروت إلى الشارقة، يطلب السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي لإصابة راكبة من بنجلاديش 38 عاما بوعكة صحية.





تم السماح له بالهبوط في المطار، وقام الدكتور عبد الرحمن وهبي من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بتوقيع الكشف عليها، تبين أنها تعاني من وعكة صحية وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية تسبب في وفاتها.





تم نقل الجثمان تحت إشراف محمود غنيم رئيس إسعاف المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار.