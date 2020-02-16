AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رفض دعاوى وقف انتخابات المحامين.. وإجراؤها في موعدها

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:06 ص
سامح عاشور أثناء
سامح عاشور أثناء تقديم أوراق ترشحه
Advertisements
حمادة خطاب
أعلنت الصفحة الرسمية لـ نقيب المحامين المنقضى ولايته سامح عاشور منذ قليل، عن رفض الدعاوى التى تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار، أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل.

وقالت الصفحة فى بوست منذ قليل : " عاجل رفض طعون وقف انتخابات نقابة المحامين المقامة من جبهة دعم غير المشتغلين والتعليم المفتوح دبلومات والانتخابات في موعدها ١٥ مارس ٢٠٢٠، سامح عاشور نقيب محامين مصر بأذن الله" 

وحملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لسنة 74 ق، والتي أقامها المحامي نصر الدين حامد الدين، وذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحام وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.

فيما رد نصر الدين بأن عدم تسلم أوراقه وحرمانه من الترشح في تلك الانتخابات مخالف للقانون والدستور، موضحًا أنه صدر لصالحه أحكام نهائية بأحقيته في تجديد القيد إلا أن نقيب المحامين تعسف في تنفيذ الأحكام.

وأقام المحامي أحمد حلمي، دعوى حملت رقم 23653 لسنة 74 قضائية، طالب فيها بطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استنادًا لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.

كانت نقابة المحامي قد أغلقت باب الترشح على مقاعد مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين، تلك الانتخابات التي يتنافس فيها على مقعد النقيب 19 مرشحًا من بينهم النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور، ورجائي عطية، وأحمد طنطاوي، فيما يتنافس على عضوية المجلس 213 مرشحا على مستوى مقاعد محاكم استئناف الجمهورية من بينهم عضوي المجلس السابقين أبو بكر ضوة ومصطفى البنان، بالإضافة إلى كل من خالد أبو طالب ومها أبو بكر ومحمد محمود.
رفض دعاوى وقف انتخابات المحامين.. وإجراؤها في موعدها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب الترشح في انتخابات نقابة المحامين.. وأربع أعضاء يتنافسون على منصب النقيب

19 مرشحا يتنافسون على مقعد نقيب المحامين.. أبرزهم مرتضى وعاشور وعطية

دعوى لوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين

الأحد.. نظر دعاوى وقف انتخابات المحامين

اليوم.. نظر دعاوى وقف انتخابات المحامين

اليوم.. محكمة القضاء الإداري تنظر 7 دعاوى تطالب بوقف انتخابات المحامين

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. ظهور ملاك مجنح بـ سماء بريطانيا

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 16-2-2020

بمبلغ خيالي.. قطر تتكفل برعاية نادي بيكهام إنتر ميامي

12 تصريحا لـ عمرو دياب بعد ألبومه الجديد سهران: قربت من جمهوري ودينا الشربيني أحلى هدية

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن

موجة أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيتروين تطلق citroen c3 2020.. صور

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن