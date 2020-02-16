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أخبار العالم

بقرار من ترامب.. لجنة لبسط سيادة إسرائيل على أراضي فلسطين

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:10 ص
ترامب
ترامب
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محمد علي
أعلنت اللجنة الأمريكية الإسرائيلية المكلفة بتطبيق بنود خطة السلام الأمريكية، عن تشكيل لجنة لوضع إطار الخطة، خاصة فيما يتعلق بمسألة بسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية "مكان". 

وكشفت وسائل الإعلام، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار أعضاء لجنة رسم خرائط، التى ستحدد مناطق السيادة الإسرائيلية التي ستفرضها على الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوسائل الإعلامية، إن لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية الأمريكية، التي ستحدد مناطق السيادة الإسرائيلية، بدأت عملها بالفعل.

ونقلت  "مكان" عن مصدر أمريكي رفيع، لم تذكر اسمه، قوله إنه: "تمت تسمية أعضاء اللجنة الأمريكية الإسرائيلية"، موضحا أن الممثلين عن الجانب الأمريكي هم: سفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكبير مستشاريه إريه لايتستون، والمسؤول عن الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الأمن الوطني الأمريكي سكوت ليث.

أما عن الجانب الإسرائيلي، فيمثله السفير الإسرائيلي في واشنطن دون دريمر، والوزير ياريف ليفين، ومدير عام ديوان رئاسة الوزراء رونين بيرتس.

وقال المصدر الأمريكي الرفيع إن الطرفين سيحاولان خلال الأيام القليلة المقبلة تحديد المواعيد للشروع في المفاوضات، مرجحا أن تبدأ قبل الانتخابات العامة.
 
وغرد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان عبر حسابه بـ"تويتر" قائلا: "يشرفني العمل في اللجنة المشتركة. نتطلع إلى البدء على الفور".

وفي 28 يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطة تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها في جزء من القدس الشرقية، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة وغير مقسمة لإسرائيل، وسط رفض عربي ودولي واسع.

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