بعد اغتياله.. شاهد إزاحة الستار عن تمثال قاسم سليماني في لبنان

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو يوضح الانتهاء من عمل تمثال لقائد الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليماني، والذى اغتالته القوات الأمريكية أثناء وجوده فى العراق.





وكشف التقرير، أنه سيتم إزاحة الستار عن تمثال لقاسم سليمانى في مدينة مارون الراس جنوب لبنان.





وقد أكد الرئيس الإيراني حسن روحانى، مؤخرا أن العقوبات الأمريكية على بلاده غير إنسانية وتستهدف الشعب الإيراني كله، مضيفا "العقوبات الأمريكية تهدف إلى دفع شعب إيران وقادتها للاستسلام لكنها لن تنجح".





يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية قد صرحت مؤخرا، أن الرئيس دونالد ترمب، هو من أصدر تعليمات تنفيذ عملية قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، من خلال غارة جوية بالعراق.





وأضاف البيان التابع للجيش الأمريكي، أنه بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المدرج من قبل واشنطن على قوائم الإرهاب؛ ليخطو الجيش بذلك خطوة لحماية موظفي الولايات المتحدة”.