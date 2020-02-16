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منوعات

الإمارات تطلق حملة للحد من استهلاك الطاقة

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:11 ص
الامارات
الامارات
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محمود نوفل
أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة الإماراتية، الحملة التوعوية "الطاقة بيدك" التي تستهدف المستهلكين على مستوى الإمارة وهي عبارة عن مسابقة على منصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تعزيز نمط حياة يتمحور حول كفاءة استخدام الطاقة والمياه وبالتالي المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وخضرة لدولة الإمارات.

وتم إعداد استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 لدعم القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة وذلك من خلال تخفيض فواتير الكهرباء عن طريق الحد من استهلاك الطاقة وزيادة نسبة توليدها بمصادر الطاقة المتجددة.

وقال منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إن المقيمين في الإمارة يمكنهم اتباع تدابير بسيطة من شأنها توفير قيمة فواتير استهلاكهم الخاصة مثل ضبط أجهزة التكييف على درجة 24 مئوية ومعالجة وإغلاق فتحات تسريب الهواء واقتناء أجهزة موفرة للطاقة لجعل منازلهم أكثر راحة .. داعيا المواطنين والمقيمين في الإمارة كافة للمشاركة في هذه الحملة والمساهمة في جعل رأس الخيمة أكثر استدامة.

وتقتصر المسابقة - التي تمتد على مدى ثلاثة أشهر - على سكان إمارة رأس الخيمة والمقيمين فيها ويمكن للراغبين في المشاركة نشر صورة أو مقطع فيديو حول إحدى تدابير كفاءة استخدام الطاقة والمياه باستخدام الهاشتاج الخاص بالحملة #الطاقة_بيدك .

وخصصت دائرة البلدية جوائز قيمة لكل مرحلة من مراحل المسابقة حيث سيحظى فائز واحد كل أسبوعين بفرصة الفوز بجائزة قيمة على أن يتم اختيار فائز واحد للفوز بالجائزة الكبرى والذي سيتم الإعلان عنها في نهاية المسابقة وسيحظى الفائز بالجائزة الكبرى بإقامة مجانية في أحد فنادق امارة رأس الخيمة ذات الخمسة نجوم.
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