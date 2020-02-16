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أخبار العالم

ليبيا.. القبض على تشكيل عصابي لتهريب الآثار

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:18 ص
القبض على تشكيل عصابي
القبض على تشكيل عصابي لتهريب الآثار في بنغازي
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قسم الخارجي
أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي الليبية القبض على تنظيم عصابي يمتهن المتاجرة وتهريب الآثار.

وذكرت وسائل إعلام ليبية  أنه تم تحويل الجناة والمضبوطات إلى رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية لإتمام الإجراءات القانونية، وكان من بينها معاينة القطع، وإعداد تقرير حولها، من قبل مراقب آثار بنغازي، والتأكد من أن المضبوطات قطع أثرية أصلية.

وقالت بوابة "الوسط" إن القطع الأثرية المضبوطة هي عبارة عن عدد من المنحوتات الرخامية تعود للعصر الروماني، وعدد من القطع الفخارية من الأثاث الجنائزي، وقطع عملة منها البرونزي والفضي، وختم وخاتم وبعض من الحلي إضافة إلى بعض المضبوطات من العقيق والأصداف البحرية.

وأوضحت أنه لإتمام الإجراءات النهائية وصل رئيس مصلحة الآثار الليبية برفقة كل من مدير إدارة الشرطة السياحية وحماية الآثار بالمنطقة الشرقية، ومدير الإدارة العامة للمتاحف والمخازن، ومدير مكتب الإعلام بمصلحة الآثار الليبية لمقر النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية لإتمام المعاينة النهائية تمهيدا لتسلمها.
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