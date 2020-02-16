عمر خيرت ومتروبوليتان أوبرا وأفلام جنين ميرابفل في برنامج الفنون بمكتبة الإسكندرية

أعلن مركز الفنون التابع لقطاع التواصل بمكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، عن تنظيم واستضافة العديد من الأنشطة الفنية خلال شهر فبراير الجاري.





ويقدم الساعة السابعة مساء اليوم عرض سينمائي لفيلم "عندما تتكلم الذاكرة" بالتعاون مع معهد جوته. الفيلم إنتاج ألمانيا الغربية/ الأرجنتين عام 1989، وهو ناطق بالألمانية ومترجم إلى الإنجليزية.





ويقدِّم المركز من 17 إلى 19 فبراير عرضًا مسرحيًا تحت عنوان "الطعام لكل فم" ضمن عروض منحة مكتبة الإسكندرية للعروض المسرحية، العرض من تأليف توفيق الحكيم، وإخراج طارق نادر. أما الخميس 20 فبراير فموعد الحفل الموسيقي للفنان رويس عزيز في تمام السابعة مساء بالمسرح الصغير.





ويشهد يوم الجمعة الموافق 21 فبراير حفلًا موسيقيًا لفريق "نوبيات"، والذي يقدم العديد من أغاني التراث النوبي، وذلك بالقاعة الكبرى. ويأتي الحفل الموسيقي للفنان مسعد أوزيل يوم السبت 22 فبراير بالمسرح الصغير. ويقدم المركز يوم الأحد 23 فبراير عرضًا راقصًا بالتعاون مع مركز "ريزودانس مصر" بالقاعة الكبرى.





وتواصل سينما الأحد تقديم عروضها لهذا الشهر تحت عنوان أربعة أفلام تسجيلية لجنين ميرابفل بفيلم "موسكوني" انتاج عام2007، وهو ناطق بالإسبانية ومترجم إلى الإنجليزية.





ويأتي الحفل الموسيقي للفنان عمر خيرت يومي الخميس والجمعة 27-28 فبراير، بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية.





ويُختَتَم الشهر يوم السبت، 29 فبراير بعرض مسرحي تحت عنوان "أسطورة الفارس والبطل" تأليف سامح عثمان إخراج سامح الحضري بالقاعة الكبرى، وعرض متروبوليتان أوبرا بث مباشر للإنتاج الجديد «أجريبينا» لجورج فريدريك هاندل، والذي يقدم كعرض حصري بالمسرح الصغير بمقر المكتبة.