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محافظات

انطلاق الموكب الفرعوني يزين شوارع طنطا

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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احمد علي
شهدت شوارع وميادين مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم انطلاق موكب فرعونى يمثل الحياة الفرعونية القديمة وتتويج الملك باسماتيك الأول الذى ينتمى للأسرة 26  والذى كان يحكم مصر من الدلتا وجاء ذلك بداية من ديوان محافظة مرورا بشارع البحر حتي أبواب متحف آثار طنطا بشارع الجيش.

كما يدشن  متحف آثار طنطا في الفترة من 16 فبراير الحالي وحتي 18 من نفس الشهر مؤتمره السنوي الثالث بعنوان " ملوك الشمال " تحت إشراف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

كما أوضح الدكتور عماد بدير مدير المتحف أن المؤتمر يأتي انعقاده بهدف تنشيط وتدعيم السياحة بمنطقة الدلتا بشكل عام ومحافظة الغربية بشكل خاص وتسليط الضوء علي أجنحة المتحف خاصة بعد افتتاحه رسميًا أمام الجمهور والتسويق السياحي للمحافظة وإلقاء الضوء على أهم مواقعها الأثرية والإسهام في الترويج لتلك القيم الحضارية ووضعها على الخريطة السياحية العالمية بحيث يصبح المؤتمر الخاص بالمتحف حدثًا سنويًا يتوافد السائحون من أجله على محافظة الغربية.

وأضاف بدير أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى تطبيق تفعيل التوجه الخاص بالدولة والذي أعانه رئيس الجمهورية من أن السياحة تعتبر من المصادر الأساسية للدخل ولا بد من تعظيم الدور السياحي كواحد من أهم مصادر الدخل.

ويتضمن المؤتمر عدة جلسات علمية علي مدار الأيام الثلاثة تبدأ بانطلاق موكب فرعوني من أمام مبني المحافظة إلى مقر المتحف حيث تقام احتفالية كبرى في سرادق مقام أمام واجهة المتحف ثم الجلسة الافتتاحية التي يشهدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف وعلماء من الآثار ولفيف من الكوادر العلمية من رؤساء الجامعات والعمداء الحاليين والسابقين والقيادات الأمنية بالمحافظة وتتضمن كلمات يلقيها الضيوف وعرض فيلمًا تسجيليًا عن المتحف وأهم المواقع السياحية والأثرية في الغربية كما تتضمن المحاور إلقاء الضوء حول أهم الملوك الذين حكموا مصر من الدلتا وأدوارهم التاريخية وأهم المواقع الأثرية في الدلتا مثل صا الحجر ببسيون وصان الحجر وتل الفراعين بالشرقية وبهبيت الحجارة بسمنود وكذلك دور المتاحف في نشر الوعي الاثري والحضاري والمكانة الدينية والروحانية لمدينة طنطا وسبل تعظيمها والاستفادة منها.
انطلاق الموكب الفرعوني يزين شوارع طنطا
انطلاق الموكب الفرعوني يزين شوارع طنطا
انطلاق الموكب الفرعوني يزين شوارع طنطا
انطلاق الموكب الفرعوني يزين شوارع طنطا
انطلاق الموكب الفرعوني يزين شوارع طنطا
انطلاق الموكب الفرعوني يزين شوارع طنطا
انطلاق الموكب الفرعوني يزين شوارع طنطا
انطلاق الموكب الفرعوني يزين شوارع طنطا
انطلاق الموكب الفرعوني يزين شوارع طنطا
انطلاق الموكب الفرعوني يزين شوارع طنطا
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