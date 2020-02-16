انطلاق الموكب الفرعوني يزين شوارع طنطا

شهدت شوارع وميادين مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم انطلاق موكب فرعونى يمثل الحياة الفرعونية القديمة وتتويج الملك باسماتيك الأول الذى ينتمى للأسرة 26 والذى كان يحكم مصر من الدلتا وجاء ذلك بداية من ديوان محافظة مرورا بشارع البحر حتي أبواب متحف آثار طنطا بشارع الجيش.





كما يدشن متحف آثار طنطا في الفترة من 16 فبراير الحالي وحتي 18 من نفس الشهر مؤتمره السنوي الثالث بعنوان " ملوك الشمال " تحت إشراف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.





كما أوضح الدكتور عماد بدير مدير المتحف أن المؤتمر يأتي انعقاده بهدف تنشيط وتدعيم السياحة بمنطقة الدلتا بشكل عام ومحافظة الغربية بشكل خاص وتسليط الضوء علي أجنحة المتحف خاصة بعد افتتاحه رسميًا أمام الجمهور والتسويق السياحي للمحافظة وإلقاء الضوء على أهم مواقعها الأثرية والإسهام في الترويج لتلك القيم الحضارية ووضعها على الخريطة السياحية العالمية بحيث يصبح المؤتمر الخاص بالمتحف حدثًا سنويًا يتوافد السائحون من أجله على محافظة الغربية.





وأضاف بدير أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى تطبيق تفعيل التوجه الخاص بالدولة والذي أعانه رئيس الجمهورية من أن السياحة تعتبر من المصادر الأساسية للدخل ولا بد من تعظيم الدور السياحي كواحد من أهم مصادر الدخل.



