احذروا قناع الخطوبة.. خبير: العلاقات الزوجية معقدة أحيانا لهذه الأسباب.. فيديو

قال الدكتور طارق إلياس، خبير العلوم السلوكية، إن الكثير من العلاقات تصبح معقدة نتيجة لعدم توافق فكر الأزواج في كثير من الأمور الحياتية، لافتا إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه الزوجين هي عمل الزوجة.





وأضاف طارق إلياس، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك رجلا يوافق على عمل الزوجة دون التدخل في ميزانية المنزل، وهناك الرافض لعمل الزوجة كنوع من الغيرة، ونوع يخشى نجاح الزوجة، مشيرا إلى أن هناك أيضا نوعا منتشرا جدا، وهو الذي يرفض عمل الزوجة بسبب الأولاد.





وأكد خبير العلوم السلوكية، أن الزوجة لها كامل الحق في رفض طلب الزوج بالتخلي عن طموحاتها الخاصة، مشيرا إلى أنه يجب على الفتاة الاتفاق مع شريك حياتها في فترة الخطوبة وتوضيح كل أحلامها لكي لا يتفاجأ بعد الزواج.





وأوضح أن فترة الخطوبة فترة تجميل ومظاهر، وما يحدث فيها إيجابي، وبعد الزواج يتغير الحال.





وأشار إلى أن التضحية بين الطرفين بجزء خاص من حياتهما، تؤدي إلى استمرار الحياة دون مشاكل.







