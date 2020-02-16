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توك شو

ابتلع الطعم بسذاجة.. فضيحة جديدة لـ جيش أردوغان فى سوريا.. تفاصيل

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:37 م
أردوغان
أردوغان
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية تقريرا عن تفاصيل الصراع الروسى التركى فى إدلب السورية.

تمضى المدرعات التركية فى طريقها باتجاه إدلب، وهو مشهد يتكرر يوميا على الحدود السورية التركية ولا ينبئ بانفراجة قريبة.

وكشف تقرير صحيفة ألمانية، أن ما يجرى الآن فى الحدود السورية التركية خطأ فادح لأردوغان، وأرجعت ما حدث لاتفاقيات الأستانة وسوتشى المتتالية التى حذرت واشنطن منها منذ البداية، وأبلغت أنقرة بأن بوتين لا يمكن الوثوق به. 

لم يهتم أردوغان بجميع نصائح واشنطن، واستكمل الأخير بلقاءات سوتشى الحميمية بينه وبين بوتين، وسرعان ما تم خرق هذه الاتفاقيات واحتلت روسيا مناطق نفوذ المعارضة شيئا فشيئا وفى كل مرة كان أردوغان يقع فى فخ الثعلب الروسى بوتين.

اتفاقات روسيا وتركيا انتهت الآن بعد أن وصلت لآخر محافظة تسيطر عليها المعارضة فى إدلب متسببة فى أزمة إنسانية كبيرة، حيث اضطر ما يقارب من مليون سورى للنزوح من منازلهم خلال أقل من 3 أشهر فقط، معظمهم يفترشون الخيم فى صقيع الشتاء.


تقدم النظام الروسى المتسارع دفع تركيا لإرسال آلاف الجنود، ولكن الأمر، وفقا للصحيفة الألمانية، محفوف بالمخاطر وسط مخاوف من تزايد التوتر الروسى التركى.
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