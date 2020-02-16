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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل وشارع الثورة

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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إيهاب عمر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بحي شرق والتي تتم بمشاركة طلاب ومعلمين مدارس التعليم الفني بالمحافظة تفعيلًا لمبادرة ربط التعليم الفني بسوق العمل وتفعيل المشاركة المجتمعية في أعمال التطوير والتجميل.


رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ومحمد النمر مدير عام إدارة التعليم الفني بالمحافظة وأيمن محروس رئيس حي شرق.


محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة كوبري قناطر أسيوط الجديدة 

https://www.elbalad.news/4172943

 

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بشارع الثورة من نهاية شارع الهلالي وحتى ميدان الحرب والسلام ودهان الأسوار بعلم مصر ودهان البلدورات وتركيب بلاط الأرصفة وتركيب سلات القمامة بالأعمدة ودهان محولات الكهرباء بأشكال ولوحات فنية جميلة ثم التقى بطلاب التعليم الفني خلال عمليات دهان أسوار دار الضيافة ومدخل مبنى ديوان عام المحافظة ودهان بلدورات الأرصفة والأبواب الرئيسية في شكل جمالي.


وأشاد المحافظ بطلاب التعليم الفني ومجهودهم البارز في تطوير وتجميل شوارع وميادين وأحياء المحافظة وإبراز الشكل الجمالي لها ثم صافح طالبات التعليم الفني ملتقطًا الصور التذكارية معهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في خدمة المجتمع.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل وشارع الثورة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل وشارع الثورة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل وشارع الثورة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل وشارع الثورة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل وشارع الثورة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل وشارع الثورة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل وشارع الثورة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل وشارع الثورة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل وشارع الثورة
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