2605 فرق بالمنيا تشارك في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

انطلقت صباح اليوم الأحد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتستمر حتى 19-2 ، بهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات من خلال فرق متحركة بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالمنشآت الصحية.

أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة والسكان بالمنيا، أن الحملة تأتي ضمن البرامج القومية لوزارة الصحة، وحفاظا على ما تحقق من نجاح بإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من فيروس شلل الأطفال.





وأشار وكيل المديرية إلى أن التطعيم مجانا من خلال فرق متحركة و فرق ثابتة من الساعة السابعة صباحا و حتى الخامسة مساء ، ويصل عدد الفرق إلى ( 2605 ) فرق منها عدد ( 2270 ) فريقا متحركا وعدد ( 335 ) فريقا ثابتا، وذلك بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية الريفية والمستشفيات القروية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة و المراكز الطبية الحضرية والريفية المنتشرة بعواصم المراكز وجميع القرى والتوابع بكل مركز.