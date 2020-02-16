AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

2605 فرق بالمنيا تشارك في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:33 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض
انطلقت صباح اليوم الأحد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتستمر حتى 19-2 ، بهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات من خلال فرق متحركة بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالمنشآت الصحية.

 

أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة والسكان بالمنيا، أن الحملة تأتي ضمن البرامج القومية لوزارة الصحة، وحفاظا على ما تحقق من نجاح بإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من فيروس شلل الأطفال.


وأشار وكيل المديرية إلى أن التطعيم مجانا من خلال فرق متحركة و فرق ثابتة من الساعة السابعة صباحا و حتى الخامسة مساء ، ويصل عدد الفرق إلى ( 2605 ) فرق منها عدد ( 2270 ) فريقا متحركا وعدد ( 335 ) فريقا ثابتا، وذلك بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية الريفية والمستشفيات القروية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة و المراكز الطبية الحضرية والريفية المنتشرة بعواصم المراكز وجميع القرى والتوابع بكل مركز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في المنيا.. الأحد المقبل

الصحة: انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا.. ونستهدف 16.5 مليون طفل

الصحة تطلق الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بحي الاسمرات..غدا

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحي الأسمرات 2.. صور

وزيرة الصحة تتابع انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحي الأسمرات 2.. صور

الصحة: حجز الحالة المصابة بـ كورونا في مستشفى مخصص للعزل.. ومصر خالية من الفيروس

ترشيحاتنا

الخطيب نجمي المفضل.. محمد عمارة: أدفع ثمن دعم محمود طاهر في الانتخابات

انتظمت في الصلاة متأخرا.. فكيف أكفر عما فاتني.. الإفتاء تجيب

قرار عاجل من مرتضى منصور عقب تتويج الزمالك بـ السوبر الأفريقي

قرار عاجل من محافظ إسكندرية لإزالة التعديات الحاجبة لرؤية البحر

فيديوجراف.. 30 عاما لشقيق بطرس غالي في قضية تهريب الآثار

زوجته ليست منتقبة.. صاحب جلسة العريس والمانيكان يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الواقعة

AdvertisementS

بسبب أزمة الطيار المفصول.. أنباء عن إلغاء حفل محمد رمضان في نهائي السوبر المصري

عرسان الجنة فى الشرابية ماتوا بعد الفرح بـ 4 ساعات .. والدة ندى: طلبت الدعاء لها «اللهم آنس وحشتنا».. فيديو وصور

قرار عاجل من مرتضى منصور عقب تتويج الزمالك بـ السوبر الأفريقي

أمواج عالية تعصف بجزيرة باردزى فى بريطانيا.. فيديو

يكفيني فخرا.. حفيظ دراجي يرد على هجوم جماهير الزمالك

زوجته ليست منتقبة.. صاحب جلسة العريس والمانيكان يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الواقعة

هبوط أسعار 4 سلع مهمة ووصول الدولار لـ 15 جنيها في هذا الموعد

لتكديره الأمن والسلم.. النائب العام يقرر استكمال التحقيقات مع باتريك جورج

الكاف يلعب بالنار .. تجاهل صرخات الأهلي ضد جاساما ولجأ إلى مغمور فى ذهاب موقعة صن داونز

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا لبيع الكتب للطلاب بالإجبار بأسعار مرتفعة

طارق سليمان: رحلت عن الأهلي بسبب فايلر

بعد الهجوم عليهما.. حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران عن خطأ حفل الاستاد .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيتروين تطلق citroen c3 2020.. صور

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن