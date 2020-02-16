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محافظات

توثيق زخارف المباني التراثية والاتجاهات الحديثة في صناعة التصميم في ندوة بمكتبة الإسكندرية

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
ينظم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط(Alex Med) التابع لقطاع البحث  الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية الساعة السادسة والنصف مساء غدا الثلاثاء، ندوة بعنوان "توثيق زخرفة المباني التراثية والاتجاهات الحديثة في صناعة التصميم" .

تأتي الندوة بالتعاون مع المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث (EHRF)، وبحضور عزة فهمي مصممة الحلي المصرية.

تبدأ الندوة بعرض تقديمي يقدمه فريق عمل مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط والذي سيوضح مشاريعه المختلفة المتعلقة بالإسكندرية، سواء في الحفاظ على تراثها الثقافي أو من خلال المساعدة في وضع خطط لتنميتها المستدامة.

كما تستضيف الندوة فريق المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث (EHRF) الذي عمل بنجاح في مشروع توثيق التراث المعماري للمماليك في القاهرة الممول من صندوق الحماية الثقافية التابع للمجلس الثقافي البريطاني.

جدير بالذكر أن مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط يعنى بمدينة الإسكندرية وعلاقتها بحوض البحر المتوسط. 

وتهدف الدراسات التي أجريت بالمركز إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي القيم للمدينة في محاولة لتعزيز الشعور بالهوية والانتماء، وإبراز التراث المادي وجعله في متناول الجمهور على المستويين المحلي والإقليمي.
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