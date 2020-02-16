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أخبار البلد

قافلة الأزهر الطبية بتشاد توقع الكشف على ٥٦١٥ شخصًا وتجري ٨١ عملية جراحية

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:36 ص
قافلة الأزهر الطبية
قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد
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محمد صبري عبد الرحيم
واصلت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد أعمالها لليوم الرابع على فترتين صباحية ومسائية، نظرًا للإقبال الكبير على القافلة، حيث وقعت الكشف الطبي على ٥٦١٥ شخصًا.

كما أجرت القافلة ٨١ عملية جراحية، شملت جراحات العظام والأطفال والجراحة العامة والرمد والمسالك البولية والنساء، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن سبعة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.

وتتضمن القافلة  26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتستمر في عملها حتى 18 فبراير الجارى، وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.
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