AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الإسكندرية تفتتح مركز ابتكارات اللغة "LIC" بتمويل من الاتحاد الأوروبي .. صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:59 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
افتتح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، مركز ابتكارات اللغة" LIC"، بمركز تعليم اللغة العربية للأجانب، والذي يضم معمل لغة لتدريس 6 لغات أوربية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان جويفل، مساعد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، ومسئول التدويل بجامعة الإسكندرية، والدكتورة لنا حبيب، مدير المركز والمشرف علي وحدة اللغات ونظم المعلومات بالكلية، وعدد من أساتذة اللغات بالمركز.

وقال الدكتور هشام جابر، إن المعمل يهدف إلى تعزيز التقارب النوعي مع تطورات الاتحاد الأوروبي في التعليم العالي، وتشجيع الشعوب على التواصل مع الثقافات والحضارات المختلفة.

وأضاف "جابر"، أن المعمل يهدف كذلك إلى تحسين مستوى الكفاءات والمهارات في التعليم العالي من خلال تطوير برامج تعليمية جديدة ومبتكرة، وتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون في مناطق مختلفة من العالم من خلال المبادرات المشتركة ولا سيما بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة.

بدورها أوضحت الدكتورة لنا حبيب، أن المعمل متصل مع ٥ جامعات مصرية أخرى وهي القاهرة، حلوان، المنيا، الأقصر، فاروس، عن طريق شبكة Network، مشيرة إلى أنه سيتم تعريف الطلاب الدارسين بالمركز على الأبحاث اللغوية التطبيقية على المستويين الإقليمي والدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهداف مركز الابتكار اللغوي في جامعة حلوان

مركز الابتكار اللغوي بجامعة حلوان يستقبل المتدربين 27 يناير

رئيس جامعة الإسكندرية يناقش مع تعليم شنغهاي سبل التعاون المشترك

رئيس جامعة الإسكندرية تناقش سبل التعاون مع جامعة البرتا الكندية

وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية.. جامعة الإسكندرية تستعد لإنشاء كلية الألسن

فصل طالبة بآداب الإسكندرية .. اعرف السبب

ترشيحاتنا

صديقها يخرج عن صمته.. تفاصيل جديدة بعد انتحار مذيعة بريطانية شهيرة

لها مفعول السحر.. تعرف على فوائد فتة العدس للرجال .. فيديو

تحذير من حالة الطقس الـ 72 ساعة المقبلة.. تفاصيل

الحبهان يثير التذمر في الأوساط السعودية.. تفاصيل

تحقيقات موسعة فى واقعة العثور على قدم آدمية فى عين الصيرة

سيتروين تطلق citroen c3 2020.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين بيبر وزوجته هايلي بالدوين يحتفلان بعيد الحب في الملاهي.. صور

سيتروين تطلق citroen c3 2020.. صور

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور