تعرف على تفاصيل الاشتراك في مسابقات ملتقى التمور الأول بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تفاصيل الاشتراك في الملتقى التسويقي الأول للتمور والذي تستضيفه المحافظة يوم 19 مارس المقبل، وحتى يوم 21 من نفس الشهر بمنطقة أرض المعارض بحي الأمل بمدينة الخارجة.





أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، المهندس إسماعيل رضوان، تحديد شروط عامة للاشتراك في الملتقى والذي يقام تحت رعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، ووزارة التجارة والصناعة، وتحديد 7 فئات للمسابقة والتنافس بالملتقي وهي أفضل مزرعة لإنتاج التمور وأفضل مزارع " نخال"، وأفضل منتج يدوي تراثي من منتجات النخيل الثانوية، وأفضل مدرسة تهتم بنخيل التمر وأفضل شخصية قدمت خدمات لمجال التمور بالمحافظة، حيث إن هذه الفئات الخمسة لأبناء الوادي الجديد، بينما هناك فئتين لما هم خارج المحافظة وهي فئة أفضل مصنع تعبئة تمور وأفضل مُصنع عبوة تغليف للمنتج " مصنع تعبئة".





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أضاف إسماعيل، أنه جرى تحديد 355 ألف جنيه، قيمة جوائز للفائزين في المسابقات التي ستجري خلال الملتقي وهي السبع مسابقات، التي جري الإعلان عنها، على أن آخر موعد للاشتراك في المسابقة هو 3 مارس المقبل، وتقدم استمارات الاشتراك في المسابقة على قرص مضغوط بمقر مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بمقر ديوان وزارة التجارة والصناعة، بشارع أمريكا اللاتينية بجاردن سيتي، أو بمقر ديوان مديرية الزراعة بمدينة الخارجة.





وكان قد أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد الماضي، استضافة المحافظة ملتقى التمور المصري الأول، بأرض المعارض بحي الأمل بمدينة الخارجة، وسيقام على هامش المهرجان، سباقًا للهجن، بمشاركة عدة محافظات ودول عربية.





وأضاف أن المهرجان يشمل توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، ويتضمن معرضًا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، ويشمل محاور مختلفة في الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة في زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.