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محافظات

محافظ الغربية ونائبه يدشنان المؤتمر السنوي الثالث بعنوان "ملوك الشمال" لتنشيط السياحة بالدلتا

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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احمد علي
دشن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ المؤتمر السنوي الثالث بعنوان (ملوك الشمال) الذى نظمته محافظة الغربية بالتنسيق مع متحف أثار طنطا والذى يستهدف تنشيط ودعم السياحة بمنطقة الدلتا وتوجيه الأنظار إلى متحف طنطا بعد إن تم إفتتاحه رسميًا.

جاء ذلك بحضور دكتور مؤمن عتمان رئيس قطاع المتاحف المصرية ودكتور عماد بدير مدير متحف آثار طنطا وعدد من علماء الآثار ولفيف من الكوادر العلمية وتستمر فعاليات المؤتمر بداية من اليوم وحتى 18 من الشهر الجاري بحيث تتضمن عقد جلسات علمية على مدار الأيام الثلاث والتي بدأت بانطلاق الموكب الفرعوني من أمام ديوان المحافظة إلى مقر المتحف.

كما تتضمن احتفالية المؤتمر عرض فيلمًا تسجيليًا عن المتحف وأهم مقتنياته الفرعونية القبطية – اليونانية – الإسلامية ، بالإضافة إلى إظهار المعالم السياحية والأثرية للمحافظة وشرح لأهم الملوك الذين حكموا مصر من إقليم الدلتا وأدوارهم التاريخية وأهم المواقع الأثرية (صالحجر ببسيون – تل الفراعين بالشرقية – بهبيت الحجارة بسمنود).

وفى هذا الإطار؛ أكد محافظ الغربية أن هذا المؤتمر جاء في إطار الحرص على نشر الوعى الأثري والحضاري لمنطقة الدلتا للعمل على ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن ، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم المؤتمر.
محافظ الغربية ونائبه يدشنان المؤتمر السنوي الثالث بعنوان "ملوك الشمال" لتنشيط السياحة بالدلتا
محافظ الغربية ونائبه يدشنان المؤتمر السنوي الثالث بعنوان "ملوك الشمال" لتنشيط السياحة بالدلتا
محافظ الغربية ونائبه يدشنان المؤتمر السنوي الثالث بعنوان "ملوك الشمال" لتنشيط السياحة بالدلتا
محافظ الغربية ونائبه يدشنان المؤتمر السنوي الثالث بعنوان "ملوك الشمال" لتنشيط السياحة بالدلتا
محافظ الغربية ونائبه يدشنان المؤتمر السنوي الثالث بعنوان "ملوك الشمال" لتنشيط السياحة بالدلتا
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