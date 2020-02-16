الوادى الجديد: تخصيص 8871 فدانا لتنفيذ مبادرة زراعة النخيل

أعلن المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تخصيص 8871 فدانًا بمركز الخارجة، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزراعة 2 مليون نخلة في المحافظة.





أكد مجدي، التعاقد وبدء العمل في 36 مزرعة، لتنفيذ المبادرة، وجرى توريد 10% من قيمة التعاقد مع المستثمرين والذين يتولون زراعة النخيل في المساحات المخصصة لهم بالمركز وقراه.





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أوضح، أنه الوحدة المحلية خصصت 5 مواقع بالمركز بتنفيذ المبادرة، حيث جرى تخصيص 5 أفدنة بالمدينة لمستثمر واحد، و1100 فدان لـ4 مستثمرين، بالوحدة المحلية لقرى المنيرة، و2716 فدانًا لـ15 منتفعًا بالوحدة المحلية لقرى جناح، و4050 فدانًا لـ15 آخرين بالوحدة المحلية لقرى فلسطين، و1000 فدان لمستثمر واحد فقط بالوحدة المحلية لقرى صنعاء.





وكان قد أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أمس السبت، عن تخصيص 85 ألف فدان، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة 2 مليون فدان نخلة في مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا توقف عملية تخصيص الأراضي لتنفيذ هذه المبادرة، حيث إن المساحة المخصصة تكفي لزراعة 4 ملايين نخلة، وسبب التوقف هو متابعة مدى جدية المنتفعين بهذه الأراضي والالتزام بزراعة النخيل خلال 4 سنوات وهي المدة المخصصة لتنفيذ المبادرة.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة في يناير 2019 بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد.