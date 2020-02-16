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محافظات

الموافقة على إنشاء وحدة محلية لقرية الشيخ والي بمركز الداخلة

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد اليوم الأحد، عن الموافقة على إنشاء وحدة محلية قروية منفصلة لقرية الشيخ والي بمركز الداخلة، وجارٍ إنهاء الإجراءات الإدارية خلال الفترة القليلة المقبلة.


وأكد الزملوط، أنه جرت مخاطبة وزارة الداخلية لإنهاء إجراءات إنشاء 3 وحدات محلية قروية بالمحافظة منها قرية الشيخ والي بالداخلة وقرية بمركز الخارجة وثالثة بمركز الفرافرة، وجارٍ إنهاء الدراسات الأمنية حاليًا، والعرض على وزير التنمية المحلية لاستصدار القرار خلال الفترة القليلة القادمة.

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وأوضح المحافظ، أن قرار إنشاء وحدة محلية قروية منفصلة له عدة شروط منها عدد السكان، ولكن المحافظة نجحت في استثناء هذا الشرط في ظل قلة عدد السكان بمراكز وقرى المحافظة.


ولفت إلى أن المحافظة تسلمت الموافقة الخاصة بإنشاء الوحدة المحلية لقرية الشيخ والي، وفي انتظار استلام باقي الموافقات الخاصة بقريتي مركز الخارجة والفرافرة
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