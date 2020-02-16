عادل أبو عويشة يتحدث عن فن كتابة القصة بثقافة السويس

أقيمت ورشة نادى الأدب بفرع ثقافة السويس للأديب عادل أبو عويشة، والذي تحدث عن فنيات كتابة القصة القصيرة، وذلك ضمن الأنشطة الفنية والثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.









وأوضح عادل أبو عويشة، أن أدب القصة القصيرة هو اقتناص لحظة حياتية معاشة يقدم فيها القاص شعوره وأفكاره خلال موقف أو حدث وأن القصة تتميز بوحدة الموضوع والتركيز والتكييف، كما تعتمد القصة القصيرة على الإيجاز والأحياء وان الرمزية تلعب فيها دورا أساسيا واللغة التى تكتب بها القصة تقترب من الشعر من حيث الخيال والإيجاز والتكيف.









وذكر أن الكاتب الجيد هو الذى يضع القارئ فى مضمون ما يكتبه وعلى القارئ أن يستخرج المضامين ما وراء الحدث.



