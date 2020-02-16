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برلمان

وفد نقل النواب يتوجه إلى أسوان لتفقد مشروعات الطرق الداخلية والكباري

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:44 م
أسوان
أسوان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
توجه صباح اليوم وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات، برئاسة هشام عبد الواحد، إلى محافظة أسوان في جولة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق الداخلية والكباري والمحاور.

ومن المقرر أن يلتقي وفد اللجنة، باللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والقيادات التنفيذية، ومسئولي وزارة النقل بالمحافظة.

ويتفقد وفد اللجنة خلال الزيارة لمحافظة أسوان، خط الملاحة النهرية، فضلا عن تفقد بعض محطات القطارات والورش الفنية.

وأكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن هذه الزيارة تأتي ضمن الدور الذي تقوم به اللجنة في متابعة مشروعات النقل في جميع محافظات الجمهورية، للوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى الأداء. 

وأشار عبد الواحد، إلى أن اللجنة قامت بالعديد من الزيارات الميدانية في الفترة الماضية، وقدمت العديد من التوصيات بهدف تحسين جودة العمل في ملف الطرق والنقل.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، أن مصر تشهد نهضة غير مسبوقة في ملف الطرق الرئيسة والمحاور وجميع مشروعات النقل، مما سيكون لها تأثيرا كبيرا في دفع عجلة التنمية في الفترة المقبلة.

ولفت عبد الواحد، إلى أنه من بين التوصيات التي أوردتها اللجنة في تقريرها للرد على بيان الحكومة هو الاهتمام بالطرق الداخلية في المحافظات، نظرا لما تعانيه من بعض المشكلات والتي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

يضم الوفد البرلماني، خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، ووحيد قرقر، ومحمد الكوراني، وعماد محروس، وعبد الهادي بعجر، وحسين أبو الوفا، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان.
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