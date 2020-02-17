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فيديو جراف

فيديوجراف.. قلق في السعودية بسبب الحبهان

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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محمود نوفل - إعداد: ايمان عبد اللطيف
قفزت أسعار الحبهان "الهيل" في السوق المحلية السعودية بين المستهلكين السعوديين، مما أثار تذمرا بين المستهلكين السعوديين متسائلين عن دور وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى في كبح هذا الارتفاع المتواصل.

وتوقَّع "باعة" زيادة الارتفاع في حال استمر الوضع على ما هو عليه بزيادة في الطلب، ونقص في المعروض، خاصة مع قرب شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب بشكل كبير.

وتشير إحصاءات إلى أن السعودية تستورد 10 آلاف طن من الهيل سنويًّا، بقيمة تتجاوز الـ 550 مليون ريال حيث تُعتبر الهند ثاني أكبر مورد للهيل إلى السعودية.


ولمزيد من التفاصيل حول زيادة ارتفاع أسعار الحبهان "الهيل" داخل المملكة العربية السعودية تابعوا الفيديوجراف التالى:

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