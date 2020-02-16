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رياضة

أحمد مرتضى منصور يطير إلى الإمارات

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:31 م
احمد مرتضى
احمد مرتضى
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
يسافر إلى أبو ظبي، اليوم الأحد، أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق الأبيض في الإمارات إلى العاصمة أبوظبي برفقة شقيقه أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض.

يأتي هذا من أجل الاطمئنان على ترتيبات إقامة بعثة الزمالك في الإمارات قبل مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

وتسافر بعثة الزمالك إلى الإمارات صباح غد الأثنين استعدادا لخوض اللقاء المرتقب أمام الأهلي، المحدد له يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعادت بعثة الزمالك من الدوحة مساء أمس السبت، عقب الانتهاء من خوض مباراة الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي وحسم اللقب بعد التغلب على الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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