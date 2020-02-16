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محافظات

أكلك مضمون مع لحوم الدكتور.. طبيبان بيطريان يفتتحان محلا للجزارة في سوهاج.. صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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خالد رياض

في واقعة هي الأولى من نوعها في سوهاج،  افتتح طبيبان بيطريان يقيمان بمدينة طهطا شمال سوهاج، محلا للجزارة بطريقة علمية.


وجذب المحل عددا كبيرا من الأهالي بسبب جودة المعروضات.


الصديقان طبيب بيطري خالد محمد عيسى، ويعمل بمجزر مدينة طهطا في محافظة سوهاج، وطبيب بيطري محمد مختار محمد، يعمل بشركة أدوية، قررا فتح محل جزارة وتسميته "لحوم الدكتور"، في تجربة هي الأولى من نوعها، وشهد عقب افتتاحه ازدحامًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في شراء اللحوم والفراخ المذبوحة والمعروضة بطريقة صحية وآمنة.


وتشمل قائمة أسعار اللحوم المعروضة بمحل "لحوم الدكتور" الآتي: كيلو اللحمة العادي بـ 100 جنيه، وكيلو اللحمة المشفى بـ 110 جنيهات، وكيلو الكبدة بـ 100 جنيه، وكيلو اللحوم المفرومة البلدية بـ 100 جنيه، وكيلو لحوم الضأن بـ 100 جنيه.


وقال خالد محمد عيسى، إنه لا يعرض سوى اللحوم البلدية الطازجة بالمحل، ويشتري العجول من المربين والمزارعين بالقرى، لافتا إلى أن جميع العاملين بالمحل مؤهلات عليا.


وأضاف أن الكاشير حاصل على بكالوريوس تجارة، ومساعد شيف جزار حاصل على معهد خدمة اجتماعية، ومساعد شيف حاصل على بكالوريوس تجارة، ومساعد معمل حاصل على كلية تجارة.


وأكد أن المحل يفتح أبوابه أمام المواطنين في الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل، ويعمل بنظام الورديتين.


وأوضح الطبيب البيطري أنه يقوم بشراء الفراخ من مزارع الدواجن ويتم تجهيزها في مجزر خاص به تحت إشراف طبي، وأنه لا يعرض الطيور حية بالمحل، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة عرض وبيع جميع أنواع الطيور مذبوحة بأسعار تناسب المواطنين.

أكلك مضمون مع لحوم الدكتور.. طبيبان بيطريان يفتتحان محلا للجزارة في سوهاج.. صور
أكلك مضمون مع لحوم الدكتور.. طبيبان بيطريان يفتتحان محلا للجزارة في سوهاج.. صور
أكلك مضمون مع لحوم الدكتور.. طبيبان بيطريان يفتتحان محلا للجزارة في سوهاج.. صور
أكلك مضمون مع لحوم الدكتور.. طبيبان بيطريان يفتتحان محلا للجزارة في سوهاج.. صور
أكلك مضمون مع لحوم الدكتور.. طبيبان بيطريان يفتتحان محلا للجزارة في سوهاج.. صور
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