وزيرة الهجرة تصل قرية الفرستق بالغربية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية إلى قرية الفرستق بمركز بسيون، وذلك لتوعية الشباب وسيدات القرية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك ضمن مبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تم تكليف وزارة الهجرة بها.









وتفقدت السفيرة نبيلة مكرم مصنع أبو إياد لصناعة الكيماويات والدهانات ومواد البناء بالقرية، الذي يعمل على تدريب وتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم كبديل للهجرة غير الشرعية.





وتأتي هذه الزيارة بالتعاون والتنسيق مع محافظ الغربية، وبحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، وهم الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى، وعن فريق برنامج تطوير التعليم الفني، والدكتورة صفاء مرعي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالغربية، ومحمد العلقمي، مسئول جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الغربية، ومروة محسن، خبيرة التطوير، والدكتور محمد سمير، مدير مكون الحوكمة في البرنامج، والدكتور خالد حبيب، استشاري التطوير المؤسسي للبرنامج.









وتستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وجميع الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلية والخارجية، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني Tvet" Egypt"، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة في المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.











يأتي ذلك ضمن تعاون وزارة الهجرة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج تنمية القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية ضمن استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة.









وتتضمن هذه الزيارة الاستكشافية تفقد عدد من القرى المنتجة والأكثر احتياجا، والبداية ستكون بعقد اجتماع مع ممثلي عدد من القرى الأكثر احتياجا وهي قرى كفر سليمان، وحصة ايبار، وكفر سالم، وكفر الدوار، للوقوف على احتياجات تلك القرى للبدء في تطويرها، ومن ثم زيارة قرية الحداد المنتجة لمنتجات الجلود والشنط، يتلوها قرية كتامة المعروفة بصناعة الأثاث المنزلي، فضلًا عن عقد اجتماع مع ممثلي القرى المنتجة، لبحث خطط تطويرها بما يضمن تقديمها لأفضل جودة لما تقدمه من منتجات.











كانت وزارة الهجرة نظمت دورات تدريبية تثقيفية لـ 350 من الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة من مختلف مراكز مناطق محافظة الغربية خلال الفترة من 8 وحتى 10 فبراير الجاري، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالتعاون والتنسيق مع محافظة الغربية، والمجلس القومي للمرأة، ضمن حملات "طرق الأبواب" التي استهدفت الوصول لما يقرب من ٧٠٠ ألف أسرة خلال الفترة من ٩ فبراير حتى يوم ١٣ فبراير الجاري، في إطار خطة عمل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" استعدادًا لانطلاقها في محافظة الغربية.