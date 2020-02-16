مشروع صرف صحي بباريس في الوادي الجديد بـ 76 مليون جنيه

أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، اليوم، الأحد، عن تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بمدينة باريس بتكلفة 76 مليون جنيه بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.





أكد كمال، تنفيذ 45% من المشروع، والذي يتضمن تنفيذ شبكة خطوط انحدار ومحطة رفع وخط طرد ومحطة معالجة صرف صحي بطاقة 5000 متر مكعب/ يوم.







أضاف، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ شبكات انحدار بطول 22 كيلومترًا، بأقطار متنوعة، وخط طرد بطول 7كم، وجار استكمال المشروع والذي سينتهي خلال 11 شهرا من الآن.

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من ناحية أخرى، قال كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، إن الوحدة المحلية تشن حملات مكثفة لضبط مستخدمي مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها بالقرى والمدينة وذلك بعد تكرار شكاوى عزبة "الجاجا" من عدم وصول المياه النقية للمنازل.





أضاف كمال، أنه جرى تكليف جميع رؤساء القرى والأحياء داخل المدينة بمتابعة التزام المواطنين بتركيب عدادات المياه في المنازل بالإضافة إلى عدم ري الزراعات من مياه الشرب وتحرير محاضر للمخالفين.





كما أكد كمال على قطع المياه عن حظائر الماشية غير المرخصة وتحرير محاضر للمخالفين، مشيرًا إلى أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين لعدم وصول مياه الشرب إلى منازلهم وقيام بعض المواطنين بري الزراعات منها واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.