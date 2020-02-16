تحقيقات موسعة فى واقعة العثور على قدم آدمية فى عين الصيرة

تجرى نيابة مصر القديمة تحقيقات موسعة بشأن العثور على قدم آدمية داخل بلوكات بمنطقة عين الصيرة.

وتبين من التحقيقات أن القدم خاصة بمريض سكرى وتم بتر قدمه داخل عيادة غير مرخصة بالمنطقة، وتجرى النيابة التحقيق مع الطبيب المعالج لاستجوابه.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من الأهالي بالعثور على قدم ادميه ملطخة بالدماء بمنطقة عين الصيرة دائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث الى مكان الواقعة ، وتبين من التحريات الأولية أن القدم خاصة بجار المبلغين، وأنه مريض بالسكر وتم بتر قدمه ، تم تحرير محضر ، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

