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فن

شمس المعارف ينافس على جوائز البحر الأحمر السينمائي في المسابقة الرسمية

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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محمد نبيل

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن افتتاح دورته الأولى في 12 مارس 2020 في جدة، بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي السعودي "شمس المعارف" للأخوين قُدس، كما يُشارك الفيلم في المسابقة الرئيسية للمهرجان للفوز بجوائز اليُسر.

 

الفيلم من إخراج فارس قُدس وإنتاج وتمثيل صهيب قُدس، ويتناول جيل الشباب السعودي الذين غيّر دخول الإنترنت مجرى حياتهم.

 

تدور الأحداث في عام 2010، حيث ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت، وتروي قصة حسام (براء عالم)، وهو طالب على وشك إنهاء المرحلة الثانوية، يجد نفسه مهتمًا بصناعة المحتوى، مما يدفعه إلى إهمال دراسته. ينضم إليه صديقه المقرّب معن (إسماعيل الحسن)، والصديق الذي كان عدوًا إبراهيم (أحمد صدّام)، والمدرّس عُرابي (صهيب قُدس)؛ يجمعهم عالم الإنترنت وما يوفره من إمكانيات ومساحة للحرية والإبداع حتى يقرر الفريق إنتاج فيلم رعب دون ميزانية، وهي مغامرة كبيرة لا يوافقهم عليها المحيطون بهم، خصوصًا أنها ستضع مستقبلهم في خطر!

 

انطلقت مسيرة الإبداع للأخوين قُدس في قناة "تلفاز 11" على الإنترنت، ولهما فيلم قصير هو "ومن كآبة المنظر" (2016)، إضافة إلى المسلسل الرمضاني "كوكب آخر". حصل فيلمهما الطويل الأول "شمس المعارف" على دعم مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي من خلال منحة صندوق "تمهيد" بقيمة 500 ألف دولار، وهي جائزة تمنح مرة واحدة للمواهب السعودية الجديدة الواعدة.

 

يُذكر أن برنامج المهرجان غني بالأعمال والمواهب المحلية، إضافة إلى باقة من أفضل إبداعات السينما العربية والعالمية، والعديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل، ليكون احتفالية سينمائية متكاملة تستهدف الجمهور وصنّاع السينما على حد سواء.

 

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