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حوادث

تفاصيل إخلاء سبيل سائح تحرُش الغردقة.. ومحاميه: كان سكران

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:07 م
السائح الانجليزي
السائح الانجليزي المتهم بالتحرش بأمين شرطة
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إبراهيم جادالله
كشف محامي السائح الإنجليزي المتهم بالتحرش بأمين شرطة بمطار الغردقة الدولى في تصريحات صحفية اليوم، أن السائح سيغادر الغردقة متجها إلى بلده اليوم الأحد، بصحبة أسرته، وذلك بعد أن سدد قيمة الكفالة وقدرها 20 ألف جنيه، والانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

وأضاف محامى المتهم الإنجليزى أن فيديو كاميرات المراقبة يوضح فقط فرد الأمن من الوجه، ولم يقدم المدعي فيديو للواقعة من الخلف لإثبات واقعة التحرش حسب ادعائه، ومرور أحد أفراد الأمن أمام كاميرا المراقبة منع زاوية الرؤية أثناء الواقعة.

وأضاف أن السائح أثناء مغادرته لمدينة الغردقة، وحدوث تلك الواقعة، كان في حالة سكر، موضحًا أن الفيديوهات التي حصلت عليها النيابة لم توضح حدوث الواقعة.

وأنكر السائح الإنجليزي الواقعة، وتحفظت أجهزة الأمن على الكاميرا، التي رصدت تفاصيل الواقعة، لعرضها على الجهات المختصة لفحصها وتفريغها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشف التحقيقات التي باشرتها نيابة الغردقة، أقوال أمين شرطة تابع لقوة تأمين المطارات، ومعين خدمة بمطار الغردقة الدولي، في واقعة تعرضه للتحرش من قبل سائح إنجليزي، أنه أثناء ممارسة عمله، فوجئ بالمتهم يقترب منه ويتحسس أماكن حساسة في جسده، ما أثار حفيظته.

وحضر السائح صباح أمس السبت، لمحكمة البحر الأحمر، لعرضه على قاضى المعارضات بمحكمة جنح الاستئناف بالبحر الأحمر، لنظر استئناف تجديد حبسه 15 يومًا على خلفية التحرش بأمين شرطة بمطار الغردقة الدولي حيث تقرر إخلاء سبيله.

الجدير بالذكر أن السائح المتهم بالتحرش، عمره 51 عاما، ويدعى" توني كاميلو"، وهو من عشاق مدينة الغردقة، وزيارته للغردقة بصحبة أسرته لم تكن المرة الأولى، حيث زارها ست مرات من قبل.


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