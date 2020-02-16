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حوادث

حبس 6 أشخاص بتهمة قتل ربة منزل في أسيوط

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:06 م
كلبش
كلبش
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إيهاب عمر
أمرت نيابة ديروط في أسيوط، بحبس 6 أشخاص4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل ربة منزل تصادف مرورها، في مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين علي أولوية المرور بالطريق بمركز ديروط. 


كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، بشأن وفاة المدعوة "ش.ع.ج" 25 سنة ربة منزل، مقيمة عزبة عبد الباقي ـ دائرة المركز إثر إصابتها بطلق ناري .

بالانتقال والفحص بسؤال والدها المدعو "ع ج ك" 52 سنة،  صاحب محل ومقيم بذات الناحية قرر بحدوث إصابة نجلته التى أودت بحياتها حال تصادف مرورها وقت وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتي بذات الناحية .

وقامت المديرية بحملة استهدفت طرفي المشاجرة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت جهودها عن تحديد طرفيها كلًا من "م خ ع" 27 سنة فلاح، وبحوزته بندقية آلية و 17طلقة، و"ا خ ع" 19 سنة، فلاح وبحوزته بندقية آلية و 12طلقة، و"أ س س" 29 سنة، عامل، وبحوزته بندقية آلية و14 طلقة، و"ن ع ع" 49 سنة، مدرس وبحوزته بندقية آلية، و11 طلقة، و "م أ م" 20 سنة مبيض محارة وبحوزته بندقية آلية  15  طلقة، "م ع م " 27 سنة، نقاش، وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع و 3 طلقات مقيمين جميعًا عزبة هلال ـ دائرة المركز، على أثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة  تبادلا خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية بناحية عزبة هلال .. لخلاف على أولوية المرور بالطريق. 

توصلت التحريات لقيام الأول من الطرف الأول بإحداث إصابة المذكورة التى أودت بحياتها من سلاح ناري كان بحوزته والتى تصادف مرورها وقت المشاجرة .

تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وإصابتها بطريق الخطأ والسلاح المضبوط المستخدم فيها كما تم ضبط الثالث والرابع من الطرف الأول وكذا الأول والثالث والخامس من الطرف الثاني وبمواجهتهم أقروا بالتشاجر فيما بينهم لذات السبب والسلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعة .كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين .
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