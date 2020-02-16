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رئيس الوزراء: المنطقة الاستثمارية في بنها نموذج متكامل للتصنيع والتسويق

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:04 م
الدكتور مصطفى المدبولي،
الدكتور مصطفى المدبولي، رئيس الوزراء
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور مصطفى المدبولي، رئيس الوزراء، إن المنطقة الاستثمارية في بنها هي واحدة من ثلاث مناطق التي تعمل عليها وزارة الاستثمار، وأن المنطقة على وشك الانتهاء وبعدها سيتم تسليم الوحدات للمواطنين الذين قاموا بحجز الوحدات.


وتابع الدكتور مصطفى المدبولي، من خلال حواره على فضائية اكسترا نيوز، أن هذا النموذج يعد من أهم النماذج لأنه عمل على إنشاء منطقة متكاملة بها العديد من الخدمات والتي ساعدت على الحد من انتشار الأسواق العشوائية، وأن المنطقة قائمة في الأساس على بدء عملية التصنيع والتسويق معًا، وتقديم الخدمات للمستثمرين.


وأشار "مدبولي"، إلى أن المنطقة الاستثمارية في بنها تعد منطقة متكاملة للتصنيع والتسويق، موضحا أن الصناعات الغذائية هى تخصص المنطقة، حيث تضم مصانع، وثلاجات، وورش.

 

وأضاف رئيس الوزراء، أن مساحة المنطقة الاستثمارية 47 فدانا، وتكلفة إنشائها وصلت إلى 1.2 مليار جنيه.

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