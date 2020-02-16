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حوادث

أمن القاهرة تكشر عن أنيابها وتضبط العديد من المخالفات التموينية

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:01 م
المخالفات التموينية
المخالفات التموينية
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كتب محمد صبري
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة، على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-
 
ضبط (سائق) حال استقلاله إحدى السيارت النقل مزودة بفنطاس بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (8000 لتر سولار مُدعم) وبمواجهته إعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
   
و ضبط (مسئول مخزن أقمشة بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع  كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (143,500 متر قماش "مختلفة الأنواع") وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
وضبط (صاحب مطبعة بدائرة قسم شرطة السلام أول ) لإدارته المطبعة بدون ترخيص وقيامه بطباعة ملصقات خاصة بأدوية وعقاقير  بدون تفويض من الشركة المنتجة أو تصريح من الجهات المختصة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المطبعة على ( 17000 غلاف أدوية). 
 
وضبط ( سائق) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، مستقلا سيارة نقل محمل عليها ( 7,800 طن دقيق بلدى مُدعم – 250 كيلو جرام ردة) وبمواجهته إعترف بقيامه بتجميع الدقيق البلدى المدعم المضبوط بحوزته والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء .

وكذا ضبط (مسئول عن مطحنة فول بدائرة قسم شرطة الساحل) لقيامه بتجميع وشراء حصص الفول المُدعمة بقصد إعادة طحنها  وتعبئتها (فول مدشوش) وبيعها بأعلى  من السعر المقرر، وعثر بداخل المطحنة على (5 طن فول – 2 طن فول مدشوش - كمية من الأكياس الفارغة "معدة للتعبئة" - عبوات فارغة مدون عليها الشركة المصرية لتجارة الجملة "معدة للتعبئة") وبمواجهته إعترف بإدارته المطحنة  بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
     
كما تم ضبط (مسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم) لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع المستلزمات الطبية مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على (30000 قطعة "مفارش ، جاونات عمليات، شاش) والمستخدمين فى العمليات الجراحية – 20000 متر شاش طبى -12000 دبل فيس لاصق - 10 أدوات تصنيع "مقص ، ماكينة خياطة ، ماكينة لحام ، بنك") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أمن القاهرة تكشر عن أنيابها وتضبط العديد من المخالفات التموينية
أمن القاهرة تكشر عن أنيابها وتضبط العديد من المخالفات التموينية
أمن القاهرة تكشر عن أنيابها وتضبط العديد من المخالفات التموينية
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