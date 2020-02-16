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ثقافة

400 فنان مصري وأجنبي على صفحة نهر النيل بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون.. عبد الدايم: مهرجان أسوان يعلي صوت الإبداع المعبر عن ضمير الإنسانية

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتورة أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة من صفحة نهر النيل العظيم بمحافظة أسوان فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون وذلك في حضور الدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان حيث خرجت ٢٢ فرقة للفولكلور والفنون الشعبية من ١٤ دولة من بينها ٩ فرق مصرية في موكب وكرنفال فني وشعبي ضخم ضم أكثر من ٤٠٠ فنان منهم ١٦٠ أجنبيا و٢٤٠ مصريا ليقدموا عروضا فنية علي المراكب النيلية رافعين اعلام دولهم وسط احتفاء من أهالي المحافظة وضيوف مصر من الأجانب ، كما تشارك الفرق في كرنفال شعبي بالسوق السياحي مساء اليوم قبل مراسم حفل الافتتاح في مسرح فوزي فوزي .

قالت عبد الدايم إن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون يرسخ مكانة مصر في قلب العالم ويؤكد على أهمية الفنون كقوة ناعمة في التواصل بين الشعوب حيث تتفاعل الثقافات بما تحمله من إرث عظيم على أرض أسوان درة النيل .

وأشارت أن دورته الثامنة ترسم مشهدا يؤكد ريادة أقدم الحضارات الإنسانية حيث يتم خلالها تبادل ألوان من التراث تعكس قيم ومبادئ الحرية والإخاء والتسامح ، ليعلوا صوت الابداع المعبر عن ضمير الإنسانية . 

يشار أن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون يحتضنها عدد من المواقع الثقافية المختلفة بمدينة أسوان كما تشمل الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى فى قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل .
400 فنان مصري وأجنبي على صفحة نهر النيل بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون.. عبد الدايم: مهرجان أسوان يعلي صوت الإبداع المعبر عن ضمير الإنسانية
400 فنان مصري وأجنبي على صفحة نهر النيل بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون.. عبد الدايم: مهرجان أسوان يعلي صوت الإبداع المعبر عن ضمير الإنسانية
400 فنان مصري وأجنبي على صفحة نهر النيل بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون.. عبد الدايم: مهرجان أسوان يعلي صوت الإبداع المعبر عن ضمير الإنسانية
400 فنان مصري وأجنبي على صفحة نهر النيل بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون.. عبد الدايم: مهرجان أسوان يعلي صوت الإبداع المعبر عن ضمير الإنسانية
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