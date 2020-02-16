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اقتصاد

نمو الاقتصاد المصري يدفع شركات الوساطة التأمينية للدخول إلى السوق

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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علياء فوزي
حصلت شركة الدرع الذهبى لوساطة التأمين رسميا على الترخيص النهائي من الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل فى السوق المصرية.

من جانبه كشف علاء عبد الدايم رئيس مجلس إدارة الشركة عن استراتيجية عملها خلال الثلاث سنوات المقبلة التى ترتكز على تنويع أنشطتها ومحفظة الأقساط التى سوف تجلبها لصالح شركات التأمين التى تعمل معها، فى نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات مثل تأمينات السيارات وتأمين الحريق وكذلك التأمين الطبي وتأمينات السفر فضلا عن التأمين على الحياة والحوادث الشخصية وغيرها.
 
وأضاف عبد الدايم، أن الشركة تستهدف العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة وكذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات المتوسطة بجانب الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة، مؤكدا على الاستثمار فى العنصر البشرى عبر التدريب والتأهيل لتنمية القدرات وصقل المهارات ،والمزج بين عاملي الخبرة والشباب فى فريق العمل.

وتخطط الشركة لجلب 15 مليون جنيه أقساط لصالح شركات التأمين التى تعمل معها فى عامها الأول منذ بدء النشاط وكذلك جلب 25 مليون جنيه أقساط خلال الثلاث سنوات المقبلة، فى ظل الرهان على نمو الاقتصاد المصرى وانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة وخطط الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة وقطاع السياحة ودعم المصانع المتعثرة لمعاودة النشاط.

وقال عبدالدايم، إنه لابد أن تضع شركات الوساطة لمساتها المؤسساتية فى السوق المصرية من خلال الخدمات المميزة المقدمة للعملاء وخاصة خدمات ما بعد البيع، مثل خدمة العملاء ومتابعة مستمرة مع العملاء قبل الاصدار وأثناءه وبعده وعند وقوع الخطر المؤمن عليه وحتى صرف التعويضات.

وتابع: " الوسيط له دور هام فى توعية العملاء ونشر ثقافة الوعى التأمينى بالمجتمع عن طريق  الشرح البسيط والمفصل للتغطيات لصالح العملاء يستطيع الوسطاء نقل الثقافة التأمينية إلى العملاء وزيادته فى المجتمع ، ومساعدة العميل فى المفاضلة بين أكثر من عرض من شركات التأمين.

وأضاف أن شركته تسعى إلى التركيز على جودة الخدمة وانتقاء العناصر التى تعمل بها ليجمعوا بين الخبرة والكفاءة فى العمل ، وكذلك دراسة المنتجات التأمينية فى السوق والتى تقدمها شركات التأمين لتوفيرها للعملاء للمفاضلة فيما بينها واختيار ما يناسبهم منها.

وأعلن أن شركته  تتجه خلال الفترة المقبلة نحو التسويق الإلكترونى بعد الإنتهاء من الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على تدشين موقعها الالكترونى خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات لمزاولة نشاط التسويق الإلكترونى.

واوضح عبدالدايم، أن خطة التوسع الجغرافي للشركة تتوقف على حجم أعمال الشركة وتوزيع عملاءها ومدى الحاجة للتوسع فى محافظات أخرى، كما تسعى الشركة للتوسع الخارجي إذا سنحت فرص استثمارية خارج مصر وخاصة فى منطقة الخليج العربي.
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