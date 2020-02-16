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ثقافة

مؤسسة بطرس غالي تشارك في تأبين فؤاد عبد المنعم رياض

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:39 م
الدكتور فؤاد عبد
الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض شيخ أساتذة القانون الدولي
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أ ش أ
شاركت مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" في مراسم تأبين الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض شيخ أساتذة القانون الدولي الخاص في مصر والوطن العربي والتي نظمتها الجمعية المصرية للقانون الدولي بمقرها، برئاسة الدكتور مفيد شهاب.

واثنى ممدوح عباس رئيس موسسة كيمت بطرس غالي - في كلمة خلال حفل التأبين- على مسيرة فؤاد عبد المنعم رياض الناجحة وتاريخه الحافل وإسهامات الكبيرة لاسيما في الحياة الاجتماعية بمصر، مشيرا إلى أن الفقيد كان رمزا من رموز حقوق الإنسان وأحد القامات المصرية الكبيرة في مجال القانون. 

ورحل في يناير الماضى الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وجامعة السوربون في باريس وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا، والقاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة.

وعُرف الفقيد المولود عام 1928 بإسهاماته البارزة بالمؤلفات والمقالات وتدريس القانون الدولي، وتخرج على يديه مئات القضاة والمحامين المصريين والعرب، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.

وله العديد من الإصدارات مثل: الوسيط في القانون الدولي الخاص في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص، الوجيز في القانون الدولي الخاص، هموم إنسان مصري، آراء قاض دولي في القانون والحياة، محن من صنعنا وحلول بين أيدينا.
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