AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالغردقة

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:05 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر  عن بدء انطلاق تطعيمات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2020‪ برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة  وتستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 16-19 فبراير 2020 ، من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء. 

تستهدف الحملة عدد 68938 طفلاً وذلك من عمر يوم وحتى خمس سنوات بجميع مدن محافظة البحر الأحمر من خلال فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والفرق المتحركة باجمالى 240 فرقة تحت إشراف تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

من جانبه أكد دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية انطلاق حملة تطعيمات لشلل الأطفال  "ايدك فى ايدينا نحمى أطفالنا من مرض شلل الاطفال" بالبحر الأحمر وتستهدف الأطفال من سن يوم إلى سن خمس سنوات بالبحر الأحمر بهدف استمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الاطفال.

وأشار "مرعي" إلى أن الحملة ستغطي جميع المناطق بالبحر الأحمر والمكونة من فرق مدربة تدريبًا جيدًا حيث تتواجد فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بالإضافة إلى فرق متحركة لتغطية جميع أنحاء المحافظة.

وذكر تامر أن الأمصال مستوردة وطبقًا للمواصفات العالمية المراقبة من منظمة الصحة العالمية مشيرًا إلى أنه للعام الحادى عشر على التوالى لم تظهر بجمهورية مصر العربية أى حالات شلل أطفال.

وجرى تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، وأطقم التمريض، والتنسيق مع رؤساء المدن .

وفي ذات السياق  تهيب مديرية الصحة التعاون من جميع المواطنين الحرص على تطعيم أطفالهم خلال الحملة وذلك للحفاظ على أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة كفر الشيخ: نستهدف تطعيم 539 ألفا ضد مرض شلل الأطفال.. صور

صحة سيناء تستعد لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

مسيرة للإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية

محافظ بني سويف: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال غدا

اليوم.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحي الأسمرات 2.. صور

ترشيحاتنا

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

بعد خلع ملابسه في محاضرة.. رأي الطب النفسي في واقعة دكتور جامعة المنصورة

أول رد فعل من محمد صلاح عقب فوز ليفربول أمام نورويتش سيتي

الكاف يلعب بالنار .. تجاهل صرخات الأهلي ضد جاساما ولجأ إلى مغمور فى ذهاب موقعة صن داونز

لتكديره الأمن والسلم.. النائب العام يقرر استكمال التحقيقات مع باتريك جورج

بسبب أزمة الطيار المفصول.. أنباء عن إلغاء حفل محمد رمضان في نهائي السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تطلق toyota highlander 2021 الجديدة بتصميم خيالي.. صور

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

جاستين بيبر وزوجته هايلي بالدوين يحتفلان بعيد الحب في الملاهي.. صور