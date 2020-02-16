تعرف على أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالغردقة

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر عن بدء انطلاق تطعيمات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2020‪ برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة وتستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 16-19 فبراير 2020 ، من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

تستهدف الحملة عدد 68938 طفلاً وذلك من عمر يوم وحتى خمس سنوات بجميع مدن محافظة البحر الأحمر من خلال فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والفرق المتحركة باجمالى 240 فرقة تحت إشراف تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

من جانبه أكد دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية انطلاق حملة تطعيمات لشلل الأطفال "ايدك فى ايدينا نحمى أطفالنا من مرض شلل الاطفال" بالبحر الأحمر وتستهدف الأطفال من سن يوم إلى سن خمس سنوات بالبحر الأحمر بهدف استمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الاطفال.

وأشار "مرعي" إلى أن الحملة ستغطي جميع المناطق بالبحر الأحمر والمكونة من فرق مدربة تدريبًا جيدًا حيث تتواجد فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بالإضافة إلى فرق متحركة لتغطية جميع أنحاء المحافظة.

وذكر تامر أن الأمصال مستوردة وطبقًا للمواصفات العالمية المراقبة من منظمة الصحة العالمية مشيرًا إلى أنه للعام الحادى عشر على التوالى لم تظهر بجمهورية مصر العربية أى حالات شلل أطفال.

وجرى تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، وأطقم التمريض، والتنسيق مع رؤساء المدن .

وفي ذات السياق تهيب مديرية الصحة التعاون من جميع المواطنين الحرص على تطعيم أطفالهم خلال الحملة وذلك للحفاظ على أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال.



