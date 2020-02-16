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محافظات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشرم الشيخ ..صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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ايمن محمد
انطلقت اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض  شلل الأطفال  بمدينة شرم الشيخ والوديان التابعة لها "الرويسات - خريزة - منذر - الشرفا"  تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وإشراف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء والدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائي  بمديرية الصحة  وعصام عبد المطلب  مدير الإدارة الصحية  بشرم الشيخ.

 وانطلقت الحملة في كل مدينة  شرم الشيخ والأحياء السكنية والتجمعات اليدوية.


وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن الحملة تشمل الأطفال من عمر يوم حتي ٥ سنوات  مشيرا إلى انها مستمرة  من اليوم وحتى ١٩ فبراير الجاري.
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشرم الشيخ ..صور
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشرم الشيخ ..صور
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشرم الشيخ ..صور
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشرم الشيخ ..صور
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