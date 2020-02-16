AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الجيزة: فرق طبية تجوب الشوارع والقرى للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الصاحى

أكد الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التي انطلقت اليوم في محافظة الجيزة وباقي محافظات الجمهورية تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالجبزة خلال مشاركته في انطلاق الحملة القومية ضد شلل الاطفال بالجيزة، أن الحملة مجانية لجميع الأطفال لمدة 4 أيام تبدأ اليوم الأحد.

وأوضح "منصور"، أن التطعيم في الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة، وسيجرى وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في الوحدات الصحية بمنشأة القناطر، والتي رافقه فيها إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة وحسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.

صحة الجيزة: فرق طبية تجوب الشوارع والقرى للتطعيم ضد شلل الأطفال
صحة الجيزة: فرق طبية تجوب الشوارع والقرى للتطعيم ضد شلل الأطفال
صحة الجيزة: فرق طبية تجوب الشوارع والقرى للتطعيم ضد شلل الأطفال
صحة الجيزة: فرق طبية تجوب الشوارع والقرى للتطعيم ضد شلل الأطفال
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا.. ونستهدف 16.5 مليون طفل

الصحة تطلق الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بحي الاسمرات..غدا

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحي الأسمرات 2.. صور

وزيرة الصحة تتابع انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحي الأسمرات 2.. صور

الصحة: حجز الحالة المصابة بـ كورونا في مستشفى مخصص للعزل.. ومصر خالية من الفيروس

وزيرة الصحة: جميع المصريين العائدين من الصين بصحة جيدة

ترشيحاتنا

فال خير.. الزمالك ينزل في نفس فندق إقامته في الإمارات قبل 3 سنوات استعدادا للأهلي

شوبير يعلن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في السوبر المصري

موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي في البطولة العربية والقناة الناقلة

قرار عاجل من مرتضى منصور عقب تتويج الزمالك بـ السوبر الأفريقي

الإسماعيلي والرجاء.. موعد مباريات اليوم الأحد 16-2-2020 والقنوات الناقلة

بعد الاستقرار على إقالته.. جروس يتحدى إدارة أهلي جدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تطلق toyota highlander 2021 الجديدة بتصميم خيالي.. صور

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

جاستين بيبر وزوجته هايلي بالدوين يحتفلان بعيد الحب في الملاهي.. صور