صحة الجيزة: فرق طبية تجوب الشوارع والقرى للتطعيم ضد شلل الأطفال

أكد الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التي انطلقت اليوم في محافظة الجيزة وباقي محافظات الجمهورية تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالجبزة خلال مشاركته في انطلاق الحملة القومية ضد شلل الاطفال بالجيزة، أن الحملة مجانية لجميع الأطفال لمدة 4 أيام تبدأ اليوم الأحد.

وأوضح "منصور"، أن التطعيم في الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة، وسيجرى وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في الوحدات الصحية بمنشأة القناطر، والتي رافقه فيها إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة وحسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.