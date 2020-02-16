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ثقافة

خط طيران وبرامج جديدة.. وزير السياحة والآثار ومحافظ جنوب سيناء يبحثان التعاون المشترك

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر مكتبه بالعباسية، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بحضور غادة شلبي مساعد الوزير للشئون السياحية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة ولمناقشة احوال القطاع السياحي بالمحافظة. 

وتناول اللقاء بحث آليات وضع خطة للترويج إلى مدينة شرم الشيخ بصفة خاصة ومحافظة جنوب سيناء بوجه عام لجذب وتنشيط الحركة السياحية إليها.

حيث أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا بين جميع الجهات المعنية للنهوض بالقطاع السياحي بشرم الشيخ. 

جدير بالذكر أنه تم اتخاذ عدد من القرارات من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي المصري، بالإضافة إلى تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية.

وسيتم تشغيل خط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر ابتداءً من يوم ٢٠ الشهر الجاري. وتشغيل خط مباشر من مطار Gatwick الى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا. 
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