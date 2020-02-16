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محافظات

محافظ الفيوم يطعم بنفسه طفلة ضد شلل الأطفال.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

رصدت كاميرا "صدى البلد" قيام الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بإعطاء طفلة طعم شلل الأطفال أثناء تفقده الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التى انطلقت منذ الثامنة من صباح اليوم الأحد وتستمر حتى الأربعاء 19 فبراير الحالي.


من المعروف أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، تخرج عام 2001 من كلية الطب جامعة القاهرة، وعمل بخدمات نقل الدم لمدة 6 سنوات، وفي عام 2007 سافر ببعثة تابعة لوزارة الصحة درس خلالها ماجستير إدارة أعمال وإدارة نظم صحية لمدة سنتين بالولايات المتحدة الأمريكية.


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وفي عام 2010 كُلف بالعمل على تطوير المجالس الطبية المتخصصة لوجود أزمات في العلاج على نفقة الدولة ثم أصبح نائبا لرئيس هيئة الإسعاف في نفس العام بجانب المجالس الطبية المتخصصة وخلال فترة توليه حصلت الهيئة على المركز الثاني في جائزة الصحة العربية، وتم تكريمه مع رئيس الهيئة حينها وفقا للموقع الرسمي لهيئة الإسعاف.


وفي سبتمبر من عام 2013 تم تعيينه رئيسا لهيئة الإسعاف وفي 2017 أسندت إليه مهمة رئاسة بعثة الحج الطبية المصرية.

 

وكان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم يرافقه الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم قد قاما بتفقد الحملة بالمركز الطبى الحضرى بمساكن التعاونيات والحادقة بمدينة الفيوم.


وأعلنت مديرية الصحة بالفيوم، تشكيل 205 فرق ثابتة، متواجدة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى تشكيل 1682 فرقة متحركة في الأسواق، تقوم بالمرور على الحضانات ورياض الأطفال ومنازل الأهالى بالقرى والنجوع تحت إشراف فريق طبي من إدارة الطب الوقائي بالمديرية والإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالفيوم.


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