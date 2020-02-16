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محافظات

تدشين أولى رحلات الطيران الإضافية للوادى الجديد

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

دشن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، أولى رحلات الطيران الإضافية التي تم التعاقد عليها مع شركة سياف للطيران، وذلك لزيادة عدد الرحلات القادمة إلى المحافظة.

وصرح الزملوط ، أن هذا القرار يأتي تنفيذاََ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتشجيع الاستثمار وتنشيط السياحة الداخلية بما يخدم أهداف وخطط التنمية بالمحافظة ويعود بالنفع على أبنائها.

هذا وقد وصل عدد رحلات الطيران القادمة للمحافظة، إلى ثلاث رحلات أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع، وهو ما يعد نقلة نوعية كبيرة وطفرة في حركة النقل بالمحافظة مترامية الأطراف.

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من جهة اخر، أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تنفيذ عدة حملات تفتيش على مدى شهري يناير وفبراير بمركز الداخلة، وذلك بمعرفة إدارة الطب الوقائي، بقيادة الدكتورة فايزة عبدالحليم.

وشملت الحملة المرو على ٩٥ منشأة غذائية وسحب ٦٢ عينة أغذية مختلفة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد تنفيذ اعدامات بقرار النيابة ٢٨٥ كيلو من الأغذية لتغير خواصها الطبيعية ومراجعة الشهادات الصحية المستخرجة للعاملين بمجال الأغذية بإجمالي ٩٤ شهادة، كما جرى استخراج شهادتي شهادة تصدير للخارج للأغذية مطابقة للمواصفات العالمية.

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